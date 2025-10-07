শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তাঁর লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তিনি এখনো করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) নিবিড় পর্যবেক্ষণে আছেন।
রাজধানীর ল্যাবএইড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। তাঁর ‘ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক’ হয়েছিল। তাঁর চিকিৎসক মাহবুবুর রহমানের বরাত দিয়ে অন্যপ্রকাশের প্রধান নির্বাহী মাজহারুল ইসলাম আজ প্রথম আলোকে জানান, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের লাইফ সাপোর্ট সরিয়ে নেওয়া হয়। তাঁর ফুসফুসের সংক্রমণ কমে এসেছে। তবে এখনো শঙ্কামুক্ত নন তিনি।
অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম গত শুক্রবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশে যাওয়ার পথে গাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে গাড়িচালক একজনের সহায়তায় তাঁকে পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে নেন। খবর পেয়ে মাজহারুল ইসলামসহ অন্যরা সেখানে যান। সেখান থেকে তাঁকে ল্যাবএইড হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, তাঁর ‘ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক’ হয়। তাঁর হার্টে রিং পরানো হয়।
গত শনিবার থেকে অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। অক্সিজেন লেভেল কমতে থাকে, ফুসফুসে পানি জমার কারণে পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে রোববার সন্ধ্যায় লাইফ সাপোর্ট দেওয়া হয়। প্রায় ৪৮ ঘণ্টা লাইফসাপোর্টে ছিলেন তিনি।