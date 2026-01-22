স্থাবর–অস্থাবর সম্পদ বিবেচনায় এবার কোটিপতি প্রার্থী ৮৯১ জন: টিআইবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে স্থাবর–অস্থাবর সম্পদের বর্তমান মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থী ৮৯১ জন। আর এর মধ্যে শতকোটির মালিক ২৭ প্রার্থী।
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) করা ‘নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ২০২৬’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে প্রতিবেদনটির তথ্য তুলে ধরা হয়। তথ্য তুলে ধরেন টিআইবির কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। এ সময় টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজজামান বক্তব্য দেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থী প্রায় ২ হাজার। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হবে। একই দিনে হবে গণভোট।