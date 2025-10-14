শেখ হাসিনাসহ পলাতক আসামিদের বিরুদ্ধে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ

অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় আরও ২৪ জন আসামিকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত। পাশাপাশি এ মামলায় পলাতক আসামিদের নামের তালিকা পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রকাশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ১১ নভেম্বর।
আজ মঙ্গলবার ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এ আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী।
পিপি ওমর ফারুক ফারুকী প্রথম আলোকে বলেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় আজ ২৪ জন আসামিকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এ ছাড়া মামলায় পলাতক আসামিদের পরবর্তী তারিখে আদালতে উপস্থিত হয়ে বিচারকাজে অংশ নিতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বলেছেন আদালত। না হলে তাঁদের অনুপস্থিতিতেই এই বিচারকাজ চলবে।
গণমাধ্যমে পাঠানো সিআইডির তথ্য অনুযায়ী, এ মামলায় এখন পর্যন্ত ৯১ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পলাতক রয়েছেন ১৯৫ জন আসামি।
বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্যের সূত্র ধরে সিআইডি জানতে পারে, গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’ নামে একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম মিটিং করে। সেখানে দেশ ও বিদেশ থেকে অনেকেই অংশ নেন। সিআইডি প্রাথমিকভাবে প্রাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য, ডিজিটাল উপাত্ত ও ভয়েস রেকর্ড বিশ্লেষণে দেখতে পায়, ওই সভায় বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে উৎখাত করে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে পলাতক সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার ঘোষণাসহ রাষ্ট্রবিরোধী বক্তব্য রয়েছে।
এরপর চলতি বছরের ২৭ মার্চ শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা করেন সিআইডির সহকারী পুলিশ সুপার মো. এনামুল হক। তদন্ত শেষে গত ১৪ আগস্ট রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় সিআইডি।