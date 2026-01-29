বিএনপি ক্ষমতায় এলে স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবে: স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক

বিএনপি ক্ষমতায় এলে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা আরও মানসম্মত করে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনার কথা বলেন দলের কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, স্বাস্থ্য খাত ছাড়াও বিএনপির ঘোষিত দেশ গড়ার বৃহত্তর পরিকল্পনায় ফ্যামিলি কার্ড, কৃষি কার্ড, সামাজিক সুরক্ষা, অর্থনৈতিক সহায়তাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি রয়েছে। এসব উদ্যোগের লক্ষ্য হবে নিম্ন ও মধ্য আয়ের মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করা।
আজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতাল প্রাঙ্গণে বিএনপির পক্ষে ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক তথ্যসংবলিত প্রচারপত্র বিতরণ কার্যক্রমে মো. রফিকুল ইসলাম এ কথা বলেন।
বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান আজ রাজশাহীতে নির্বাচনী জনসভা করেন। দেশব্যাপী নির্বাচনী সফরের অংশ হিসেবে বিএনপির চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে রাজশাহীতে দলীয় কার্যক্রম জোরদারে প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়।
এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিএনপির স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এ সময় তিনি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বিভিন্ন বিভাগীয় প্রধান এবং কর্মরত চিকিৎসকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে অংশ নেন। এ সময় দেশের স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান অবস্থা, চিকিৎসাব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাব্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।
১৯৯৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাজশাহী মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস উপহার দিয়েছিলেন। মতবিনিময় সভায় সেই স্মৃতিচারণা করে খালেদা জিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনায় সবার কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন রফিকুল ইসলাম।
মতবিনিময় শেষে ডা. রফিকুল ইসলাম হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন এবং রোগী ও তাঁদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় তিনি রোগীর স্বজনদের কাছে বিএনপির পক্ষে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ভোট কেন্দ্রে সকালবেলায় উপস্থিত হয়ে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।