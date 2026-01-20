বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ২০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

চট্টগ্রামের যে এলাকা পাহারা দেয় সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা, পুলিশ-প্রশাসন ঢুকলেই হামলা

সীতাকুণ্ডের জঙ্গল সলিমপুরে পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে বসতি
ছবি: জুয়েল শীল

চার দশক ধরে সরকারি পাহাড় কেটে গড়ে উঠেছে কয়েক হাজার অবৈধ বসতি। এখনো পাহাড় কেটে চলছে প্লট–বাণিজ্য। আর এই বাণিজ্য ও দখল টিকিয়ে রাখতে এলাকাটিতে গড়ে তোলা হয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী। এলাকাটি সার্বক্ষণিক সশস্ত্র পাহারায় থাকে এসব সন্ত্রাসীরা। এলাকায় বাসিন্দাদের প্রবেশের জন্য রয়েছে পরিচয়পত্র। বাসিন্দা ছাড়া বাইরের কেউ এলাকায় ঢুকতে পারেন না। এমনকি পুলিশ, জেলা প্রশাসনের লোকজনও এলাকাটিতে প্রবেশ করতে গিয়ে অনেকবার হামলার শিকার হয়েছেন।

মুন অ্যালার্ট: ২৩ ঘণ্টার মধ্যে মা–বাবার কোলে ফেরানো গেল মুসকানকে

জারা বারোকা মুসকানের নিখোঁজ হওয়ার খবর ঢাকার বিভিন্ন স্থানে ডিজিটাল বোর্ডে প্রচার করা হয়েছিল

জারা বারোকা মুসকানের বয়স মাত্র ৫ বছর। বাসার সামনে ৮ বছর বয়সী ভাই সাঈদসহ অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলছিল। শিশুদের সঙ্গে ১৯ বছর বয়সী আরিফ নামের একজনও ছিলেন। একসময় সাঈদ ও মুসকানের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ২৩ ঘণ্টা পর পল্লবী থানার পুলিশ, জনগণসহ সবার সহায়তায় মুসকানকে উদ্ধার করা হয়।
বিস্তারিত পড়ুন...

ক্ষমতায় গেলে মানুষ কেন বদলে যায়

ক্ষমতায় গেলে মানুষ বদলে যায়। রাজনৈতিক ভাষণে, অর্থনৈতিক নীতিতে কিংবা সামাজিক বক্তব্যে ক্ষমতাবানেরা মুখে মুখে অনেক নৈতিকতার কথা শোনান। কিন্তু বাস্তবে তাঁদের আচরণ সেই নৈতিকতার সঙ্গে মেলে না।

বাংলাদেশ ভারতে না গেলে বিশ্বকাপে খেলবে স্কটল্যান্ড

বাংলাদেশ ক্রিকেট দল

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি) বাংলাদেশকে জানিয়েছে, আগামী মাসে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে খেলতে হবে, নয়তো টুর্নামেন্ট থেকে বাদ পড়ার ঝুঁকি নিতে হবে—সোমবার এমনটাই জানিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম।

ট্রাম্পের শান্তি পর্ষদের স্থায়ী সদস্য হতে আগ্রহী দেশকে দিতে হবে ১০০ কোটি ডলার

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গঠিত 'বোর্ড অব পিস' বা শান্তি পর্ষদে যোগ দিতে তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে কমপক্ষে আরও আটটি দেশ বলেছে। এর মধ্যে হাঙ্গেরি ও ভিয়েতনাম বলেছে, তারা এতে যোগ দিতে সম্মত হয়েছে।

