‘মানুষ হ, মানুষ হ, আবার তোর মানুষ হ…’, ‘কারা মোর ঘর ভেঙেছে, স্মরণ আছে…’, ‘ও আমার দেশের মাটি…’—মুক্তিযুদ্ধের এসব কালজয়ী গণসংগীতের সুরে ক্যালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রবাসী বাংলাদেশিরা গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মহান বিজয় দিবস উদ্যাপন করেছেন। চার্চ অব সায়েন্টোলজির মিলনায়তনটা সেই মুহূর্তে যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল—দূরের মাটি, দূরের দেশ, কিন্তু হৃদয়ে বাংলাদেশ।
স্থানীয় সময় ২৮ ডিসেম্বর (রোববার) এই অনুষ্ঠানে লস অ্যাঞ্জেলেসপ্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়।
অনুষ্ঠানে মহীতোষ তালুকদার ও সংগীতশিল্পী দিনাত জাহান মুন্নী স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান পরিবেশন করেন। তাঁদের সুরে সুরে বাজতে থাকে দেশপ্রেমের বার্তা। শিশু-কিশোরেরা আবৃত্তি ও নাটকের মাধ্যমে তুলে ধরে একাত্তরের সংগ্রাম, যেখানে চোখে জল আসে, কণ্ঠে উত্তেজনা। দর্শকেরা স্তব্ধ হয়ে শোনেন, কেউ কেউ নীরবে চোখ মোছেন।
উপস্থিতরা গানে কণ্ঠ মেলান, করতালি দিয়ে শিল্পীদের অভিনন্দন জানান। একজন প্রবাসী বলেন, ‘মনে হচ্ছে আবার সেই ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠেছে।’
অনুষ্ঠানে কবিতা আবৃত্তি পর্বেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস উঠে আসে। শহীদদের আত্মত্যাগ, বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহসিকতা এবং দেশের স্বাধীনতার অর্জন যেন প্রত্যেকের হৃদয়ে উজ্জ্বল আলো জ্বালায়। বিশেষ করে শিশু-কিশোরদের আবৃত্তি দর্শকদের আলাদাভাবে মুগ্ধ করে।
এ অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক নজরুল আলম বলেন, এ অনুষ্ঠান শুধু সাংস্কৃতিক আয়োজন নয়। এটি দেশের কথা বলার, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর একটি মঞ্চ। এই সংকটময় সময়ে সব বিভেদ ভুলে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের স্বার্থে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছেন। প্রবাসে থাকা নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও দেশপ্রেম পৌঁছে দেওয়াই তাঁদের মূল লক্ষ্য।
শেষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা একসঙ্গে দেশকে ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় শপথ নেন। তাঁরা বলেন, লস অ্যাঞ্জেলেসে প্রবাসী বাংলাদেশিদের এই উদ্যাপন প্রমাণ করে বাংলাদেশ শুধু ভৌগোলিক সীমার মধ্যেই নয়, প্রবাসীদের হৃদয়েও গভীরভাবে বেঁচে আছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া এখন আরও প্রয়োজনীয়।