জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ (বাঁয়ে) ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ (বাঁয়ে) ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ইইউ রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার
বাংলাদেশ

অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূত মিলারের বৈঠক

বাসস ঢাকা

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার। আজ বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন এলাকায় অবস্থিত ঐকমত্য কমিশনের কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ঐকমত্য কমিশনের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, বৈঠকে কমিশনের কার্যক্রম, লক্ষ্য ও অর্জনসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এ সময় অধ্যাপক আলী রীয়াজ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে অনুষ্ঠিত সংলাপ, ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা এবং ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে ইইউ রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

মাইকেল মিলার কমিশনের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং চলমান প্রচেষ্টা সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

আরও পড়ুন