শুভ সকাল। আজ ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বিবিসি বাংলাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। দীর্ঘ ১৭ বছর পর এই প্রথম কোনো গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিলেন তারেক রহমান। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি কেন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দেননি, দেশে কবে ফিরছেন, বিবিসি বাংলার এমন নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান।
আশুগঞ্জ থেকে সরাইল—মাত্র সাড়ে ১১ কিলোমিটার সড়কপথের জন্য পুরো সিলেট বিভাগ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মানুষের জীবনে নাভিশ্বাস উঠে গেছে। ভারতীয় ঠিকাদার সময়মতো কাজ শেষ করেনি। স্বাভাবিক মেরামতও বন্ধ। ফলে খানাখন্দের কারণে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের এই অংশে প্রতিদিনই যানজট, ভোগান্তি হচ্ছে।
বলে রাখা ভালো, বিসিবির পরিচালকদের কোনো মাসিক বেতন বা সম্মানী নেই। শুধু বোর্ড সভায় যোগ দেওয়ার জন্য সম্মানীর ব্যবস্থা থাকে। পরিচালকদের আর্থিক সংগতি বিবেচনা করলে সেটাও অন্তত তাঁদের কাছে খুব বড় কিছু হওয়ার কথা নয়। এ ছাড়া বছরে একবার এজিএমে যোগ দিলে কিছু উপঢৌকন পাওয়া যায়। সে বন্দোবস্ত অবশ্য সব কাউন্সিলরের জন্যই থাকে। এতটুকুই যদি প্রাপ্তি হয়, তাহলে কিসের আশায় বোর্ড পরিচালক হতে এমন কপাল ঠুকে মরা?
বাংলাদেশে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী কখনোই তেমন একটা স্বস্তিতে ছিল না। তাদের জমি, সম্পদ, ধর্ম, সংস্কৃতি নানা মাত্রায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আক্রমণের শিকার হয়েছে। বিগত সরকারের আমলেও এ আক্রমণের ধারাবাহিকতা দেখেছি। গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী পরিস্থিতিতে ডানপন্থার উত্থানের মধ্য দিয়ে পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে।
ফ্রিডম ফ্লোটিলা কোয়ালিশনের গাজামুখী নৌবহরের অংশ হিসেবে কনশেনস নামের একটি জাহাজে আছেন দৃকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আলোকচিত্রী শহিদুল আলম। জাহাজটিতে জীবন কেমন কাটছে, তাঁদের কী কী কাজ করতে হচ্ছে, এমন সব তথ্য প্রথম আলোকে দিয়েছেন শহিদুল। গতকাল রোববার (৫ অক্টোবর) তিনি তাঁর সমুদ্রযাত্রার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লিখিত বর্ণনা দিয়েছেন।
