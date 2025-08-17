বাংলাদেশ সিএ ছাত্র পরিষদের নতুন নেতৃত্বের শপথ গ্রহণ

বাংলাদেশ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি ছাত্র পরিষদের (বিসিএসিপি) ২০২৫–২৭ মেয়াদের নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি শপথ গ্রহণ করেছে। গত সোমবার সন্ধ্যায় রাজধানীর কারওয়ান বাজারে ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশের (আইসিএবি) মিলনায়তনে বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে নতুন কমিটির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।
নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যরা হলেন সভাপতি মো. শামসুজ্জামান আকতার, সাধারণ সম্পাদক মো. জালাল উদ্দিন ভুঁইয়া, সহসভাপতি আজাদ হোসেন, আবুল কালাম আজাদ ও আব্দুল্যাহ আল রোম্মান, যুগ্ম সম্পাদক মো. রাজিবুল আলম ও মো. হাসিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আবু রাইহান, কোষাধ্যক্ষ মো. আলাল উদ্দীন, ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক প্রোসনজিৎ সাহা, প্রচার সম্পাদক মোহাম্মদ নুর হাসান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মো. রাকিব চৌধুরী ও ক্রীড়া সম্পাদক মোহাম্মদ শামীম আহম্মদ। কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন মুহাম্মদ মুখলেছুর রহমান, এম এ ফাত্তাহ, মো. তৌফিকুল ইসলাম, মো. রাসেল মিয়া, আবদুল ওহাব, মাহাথির মোহাম্মদ বিন ইসলাম, ফেরদৌস জাহান ও রাফেজা খাতুন।
আইসিএবির প্রেসিডেন্ট এন কে এ মোবিন সদস্যদের শপথ পাঠ করান। এ সময় আইসিএবির ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. রুকনুজ্জামান ও ডিআরসি–আইসিএবির চেয়ারম্যান, সেক্রেটারি, কাউন্সিলরসহ অন্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য আব্দুর রহমান, এম এ কাইউমসহ বাংলাদেশ সিএ ছাত্র পরিষদের সাবেক নেতারা।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাডহক কমিটির প্রধান মো. রেজাউল আজাদ। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন পরিষদের সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ কামরুজ্জামান।