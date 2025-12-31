খালেদা জিয়াকে শ্রদ্ধা জানাতে এসে পাকিস্তানের স্পিকারের সঙ্গে হাত মেলালেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ঢাকায় এসে দেখা হয়ে গেল দক্ষিণ এশিয়ার দুই বৈরী দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের। আজ বুধবার ঢাকায় খালেদা জিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের আনুষ্ঠানিকতার আগেই ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের মধ্যে সৌজন্য বিনিময় হয়।
পাকিস্তানের পার্লামেন্টের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিক আর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর দুজনেই ঢাকায় এসেছিলেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে।
এদিন দুপুরে খালেদা জিয়ার জানাজার আগে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সার্কভুক্ত দেশের ছয় প্রতিনিধি বসেছিলেন জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ ব্লকে তাঁদের জন্য নির্ধারিত একটি কক্ষে। ওই কক্ষে তখন আরও উপস্থিত ছিলেন নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বালা নন্দা শর্মা, ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডি এন ধুংগিয়েল, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের বিশেষ দূত ও দেশটির উচ্চশিক্ষামন্ত্রী আলী হায়দার আহমেদ এবং শ্রীলঙ্কার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিজিতা হেরাথ।
একপর্যায়ে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে হাত মেলান পাকিস্তানের পার্লামেন্টের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিকের সঙ্গে। তাঁরা দুজন এ সময় কুশল বিনিময় করেন।
ইসলামাবাদে অবস্থান করে এশিয়া ওয়ান নিউজের ইসলামাবাদ ব্যুরোর প্রধান আনাস মল্লিক তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ‘ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের পার্লামেন্টের স্পিকার সরদার আইয়াজ সাদিকের সঙ্গে হাত মেলালেন। তাঁরা দুজন কুশল বিনিময় করলেন। এ বছরের মে মাসে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধের পর এটাই দুই দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রথম যোগাযোগ।’