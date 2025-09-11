আইইউবিএটির উপাচার্য আবদুর রব এবং স্পৃহা বাংলাদেশের পক্ষে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার অজয় কুমার বসু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন
বাংলাদেশ

আইইউবিএটি ও স্পৃহা বাংলাদেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বিজ্ঞপ্তি

ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস, এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজির (আইইউবিএটি) পাবলিক হেলথ বিভাগ ও স্পৃহা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গত মঙ্গলবার আইইউবিএটির কনফারেন্স রুমে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আইইউবিএটির উপাচার্য আবদুর রব এবং স্পৃহা বাংলাদেশের পক্ষে সিনিয়র টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার অজয় কুমার বসু নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় আইইউবিএটির পাবলিক হেলথ বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষকেরা স্পৃহা বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন প্রকল্পে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে জ্ঞান ও দক্ষতা বিনিময়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইইউবিএটির শিক্ষক মমতাজুর রহমান, পাবলিক হেলথ বিভাগের চেয়ারম্যান শেখ নাজমুল হুদা, প্লেসমেন্ট ও অ্যালামনাই অফিসের পরিচালক এ কে এম শরফুদ্দীন, নার্সিং বিভাগের কো-অর্ডিনেটর শুভাশীষ দাস বালা এবং স্পৃহা বাংলাদেশের টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজর ফারহা শারমিন, হেড অব গ্রোথ হালিমা সাদিয়াসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও গবেষকেরা।

