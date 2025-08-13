জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার

জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) ও যুগ্ম দপ্তর সম্পাদক মাহমুদ আলমের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
গতকাল মঙ্গলবার ঢাকার ষষ্ঠ যুগ্ম জেলা জজ রোবায়েত ফেরদৌস এই আদেশ দেন। প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন এই আদালতের বেঞ্চ সহকারী আদনান আহমেদ।
আদনান আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন বাদী। এই আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত।
মামলার পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ জুলাই জি এম কাদের ও মাহমুদ আলমের দলীয় সব ধরনের সাংগঠনিক কার্যক্রমের ওপর অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিলেন ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ। এই আদালত এ বিষয়ে জাতীয় পার্টির নেতৃত্বের বিরোধ নিয়ে হাইকোর্ট বিভাগে বিচারাধীন থাকা একটি রিট পিটিশনের উল্লেখ করেছিলেন। বলেছিলেন, মামলাটি বর্তমানে হাইকোর্ট বিভাগের শুনানির জন্য প্রস্তুত অবস্থায় বিচারাধীন আছে। এ পর্যায়ে কারও পক্ষে দলীয় কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা সমীচীন নয় মর্মে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়।
ঢাকার প্রথম যুগ্ম জেলা জজ আদালতের আদেশের পর জি এম কাদেরবিরোধী নেতারা বলেছিলেন, আদালতের এই পর্যবেক্ষণের ফলে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের এ পর্যন্ত যাঁদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা আইনিভাবে বৈধ নয়। ফলে তিনি সম্প্রতি দলের জ্যেষ্ঠ কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, কো চেয়ারম্যান এ বি এম রুহুল আমিন হাওলাদার, মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুসহ যে ১১ জন নেতাকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন, তাঁরা সপদে বহাল রইলেন।