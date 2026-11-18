ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখতে হাইকোর্টের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এক রিট আবেদনের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে আজ বুধবার বিচারপতি আহমেদ সোহেল ও বিচারপতি এস এম ইফতেখার উদ্দিন মাহমুদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ রুলসহ এ আদেশ দেন। আদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রাখতে বলা হয়।
এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী প্রথম আলোকে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপ্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ভর্তি কার্যক্রমের সময়সূচি নির্ধারণ করেছে। এ ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা প্রতিটি বিভাগীয় শহরে অনুষ্ঠিত হবে। ফলে শেষ মুহূর্তে পরীক্ষা পেছানো হলে আগামী মার্চের আগে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হবে না। এতে মেধাবী শিক্ষার্থীদের সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছেন।
সহ-উপাচার্য বলেন, তাঁরা আশা করছেন, মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বার্থ ও সেশনজটের আশঙ্কার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উচ্চ আদালত আদেশটি পুনর্বিবেচনা করবেন।
প্রসঙ্গত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আবেদন গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে ১১ নভেম্বর থেকে। ২৫ নভেম্বর ভর্তির আবেদনের শেষ দিন। আর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৫ ডিসেম্বর থেকে ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা।
তবে হাইকোর্টের আজকের আদেশের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষা পেছানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আগামী বছরের ১ ফেব্রুয়ারি বুয়েটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বুয়েটে ভর্তি পরীক্ষা আগামী ১৬ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল।