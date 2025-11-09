আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
বাংলাদেশ

১৫ সেনা কর্মকর্তার আইনজীবী হিসেবে সরোয়ার হোসেনের নাম প্রত্যাহার

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক তিনটি মামলায় গ্রেপ্তার ১৫ জন সেনা কর্মকর্তার পক্ষে আইনজীবী হিসেবে এম সরোয়ার হোসেনের নাম প্রত্যাহার করা হয়েছে।

আজ রোববার এই প্রত্যাহারের আবেদন মঞ্জুর করেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

গত ২২ অক্টোবর এই ১৫ সেনা কর্মকর্তার পক্ষে সরোয়ার হোসেনসহ পাঁচজন আইনজীবী ওকালতনামা জমা দিয়েছিলেন। ট্রাইব্যুনালের কাছে আজকে তিনি সেই ওকালতনামা থেকে নিজের নাম প্রত্যাহারের আবেদন করেন। তাঁর সেই আবেদন মঞ্জুর করেন ট্রাইব্যুনাল।

পরে ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আইনজীবী সরোয়ার হোসেন সাংবাদিকদের বলেন, ১৫ সেনা কর্মকর্তার পক্ষে গত ২২ অক্টোবর তাঁরা পাঁচজন আইনজীবী ওকালতনামা জমা দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময় যখন ডকুমেন্টসে (নথিপত্র) দেখা গেছে, তিনি নিজে আগে সেনা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ করেছিলেন। সেই অভিযোগে যে সেনা কর্মকর্তার নাম রয়েছে, তিনি এই ১৫ সেনা কর্মকর্তার মধ্যে রয়েছেন। প্রফেশনাল এথিকস অ্যান্ড কডাক্ট অনুযায়ী, তিনি ডিফেন্স আইনজীবী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আবার ট্রাইব্যুনালের অনুমতি ছাড়া ওকালতনামা প্রত্যাহার করারও সুযোগ নেই। সে কারণে আজকে আবেদনের মাধ্যমে ট্রাইব্যুনালে আইনজীবী হিসেবে তাঁর নাম প্রত্যাহার করার আবেদন করেছেন। ট্রাইব্যুনাল সেই আবেদন গ্রহণ করেছেন। অর্থাৎ সেই ওকালতনামা প্রত্যাহার হয়েছে।

আইনজীবী সরোয়ার হোসেন বলেন, এই ওকালতনামা প্রত্যাহার হয়ে যাবে। পাঁচজন আইনজীবীই প্রত্যাহার হলেন।

অন্যদিকে আইনজীবী এ বি এম হামিদুল মেজবাহ প্রথম আলোকে বলেন, ইতিমধ্যে এই ১৫ সেনা কর্মকর্তার পক্ষে লড়াই করার জন্য নতুন করে তাঁরা সাত আইনজীবী ওকালতনামা জমা দিয়েছেন।

বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলের গুম-নির্যাতনের ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের দুটি মামলায় এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় করা একটি মামলায় মোট ২৫ জন সাবেক-বর্তমান সেনা কর্মকর্তাকে আসামি করা হয়েছে।

বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১–এ এই তিন মামলার বিচার চলছে। এই ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

