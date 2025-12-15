নির্বাচন পর্যবেক্ষণে থাকবেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০০ পর্যবেক্ষক

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২০০ পর্যবেক্ষক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবেন। আজ সোমবার বিকেলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মাইকেল মিলার ঢাকায় পুলিশ সদর দপ্তরে পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বাহারুল আলমের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় এ কথা বলেন। বিষয়টি পুলিশ সদর দপ্তরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও আন্তরিকতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত সাক্ষাতের সময় নিরাপত্তা ইস্যু, পুলিশ সংস্কার ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পুলিশকে সহায়তাসহ নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। সাক্ষাতের সময় ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত দেশের চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং নির্বাচনকালীন সময়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকদের নিরাপত্তাসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকেরা বাংলাদেশ পুলিশের পেশাদারত্ব ও নিরাপত্তা প্রটোকল সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পাবেন বলে রাষ্ট্রদূত মনে করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, মাইকেল মিলার বাংলাদেশ পুলিশের চলমান সংস্কার কার্যক্রমে সহায়তা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। আইজিপি বাহারুল আলম আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে পুলিশ সদস্যদের নিবিড় ও বাস্তবমুখী প্রশিক্ষণ দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি নির্বাচনী শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারসহ গৃহীত সার্বিক প্রস্তুতির বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বিদেশি পর্যবেক্ষক ও কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের নিরাপত্তা দিতে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন এবং পুলিশ সংস্কারের ক্ষেত্রে সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন। বাংলাদেশ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।