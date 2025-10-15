চলে গেলেন তিন গোয়েন্দাখ্যাত রকিব হাসান

তিন গোয়েন্দা সিরিজের লেখক রকিব হাসান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।
রকিব হাসানের বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি দীর্ঘদিন কিডনি রোগে ভুগছিলেন। রকিব হাসানের ছেলে রাহিদ হাসান প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, ডায়ালাইসিসের জন্য আজ দুপুরে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলেন। ডায়ালাইসিসের পরপরই তিনি মারা যান।
রকিব হাসানের দুটি কিডনিতেই সমস্যা হয়েছিল জানিয়ে ছেলে রাহিদ বলেন, তিন মাস ধরেই তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল।
রাহিদ হাসান প্রথম আলোকে জানান, রাজধানীর বাসাবোতে তাঁর বাবার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাসাবোর একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হতে পারে। তবে এ বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।
রকিব হাসানের বিশেষ পরিচয় গোয়েন্দাকাহিনির লেখক হিসেবে। তিন গোয়েন্দার জন্য তিনি একনামে পরিচিত বাংলাদেশের পাঠকের কাছে। সেবা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত তিন গোয়েন্দা সিরিজ বাংলাদেশের কয়েক প্রজন্মের পাঠকের কাছে জনপ্রিয়। তাঁর লেখা তিন গোয়েন্দা সিরিজটি প্রথম আলো জরিপে বাংলাদেশের কিশোরদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাঠযোগ্য সিরিজ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। রকিব হাসান অনুবাদ করেছেন ব্রাম স্টোকারের ড্রাকুলা, এরিক ফন দানিকেন, ফার্লে মোয়াট, জেরাল্ড ডুরেল-এর মতো বিখ্যাত লেখকদের অনেক ক্লাসিক বই।
রকিব হাসানের জন্ম ১৯৫০ সালে কুমিল্লায়। লেখার মাধ্যমে তিনি জায়গা করে নিয়েছেন সারা বাংলাদেশের লাখ লাখ পাঠকের মনে।