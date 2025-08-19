সাবেক পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের নামে থাকা ৬টি ও তাঁর সংশ্লিষ্ট দুটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব ও ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সালাহ উদ্দিন মিয়াজী, তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পৃথক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন আজ মঙ্গলবার এসব আদেশ দেন।
শাহাব উদ্দিনের বিষয়ে দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাবেক পরিবেশমন্ত্রী শাহাব উদ্দিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। এরই অংশ হিসেবে তাঁর নামে থাকা ৬টি ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট দুটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আবেদন করা হয়।
এর বাইরে ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) সালাহ উদ্দিন মিয়াজী, তাঁর স্ত্রী নাজমা বেগম, মেয়ে সামিয়া শবনম ও রাইয়া শবনমের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক রেজাউল করিম। তাতে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সামরিক সচিব সালাহ উদ্দিন মিয়াজীর বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক। জানা যায়, তাঁরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তাই তাঁদের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চাওয়া হয়েছে।