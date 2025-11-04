জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা বুধবার

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (জকসু) তফসিল আনুষ্ঠানিকভাবে বুধবার ঘোষণা করা হবে। একই সঙ্গে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত আচরণবিধি প্রকাশ করা হবে। মঙ্গলবার জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের (জকসু) প্রধান নির্বাচন কমিশনার মোস্তফা হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মোস্তফা হাসান বলেন, বুধবারই জকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে। এর মধ্য দিয়ে নির্বাচনের তারিখ জানা যাবে। এদিন নির্বাচনী আচরণবিধিও চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হবে।
গত ২৯ অক্টোবর জকসুর প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান মোস্তফা হাসান। এ ছাড়া নির্বাচন কমিশনারে দায়িত্ব পেয়েছেন চারজন শিক্ষক। তাঁরা হলেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের কানিজ ফাতেমা, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের মো. জুলফিকার মাহমুদ, ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের মো. আনিসুর রহমান ইসলাম।
এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি), শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও আইন মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন পাওয়ার পর রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরে ২৭ অক্টোবর জকসুর সংবিধি চূড়ান্ত হয়। জকসুর উদ্দেশ্য হিসেবে সংবিধিতে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা আন্দোলনসহ জাতীয় আন্দোলনের চেতনা ধারণ, প্রচার, সাংস্কৃতিক-বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা, নেতৃত্ব বিকাশ ও মুক্তচিন্তার প্রসারের কথা বলা হয়েছে।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আগামী ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আয়োজনের দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়েছে জাতীয় ছাত্রশক্তির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। মঙ্গলবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসানের কাছে সংগঠনটির নেতারা এ স্মারকলিপি জমা দেন।
জাতীয় ছাত্রশক্তির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘জকসু নির্বাচনকে আমরা টেনেহিঁচড়ে কোনোভাবেই ডিসেম্বরের তৃতীয় বা শেষ সপ্তাহ নিতে দিতে চাই না। জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও জকসুকে মুখোমুখি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে ছাত্রদল। জকসু বানচাল হয়—এমন কোনো কাজ কেউ করতে চাইলে, আমরা তা কোনোভাবেই হতে দেব না। আমরা আজকেও প্রশাসনকে স্মারকলিপি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আমাদের দাবি ও অবস্থান স্পষ্ট করেছি।’