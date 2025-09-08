শারদীয় দুর্গাপূজায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় অ্যাপ

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজায় মণ্ডপের নিরাপত্তায় একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
আজ সোমবার সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দুর্গাপূজা উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রস্তুতি সভা শেষে সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
অ্যাপ প্রসঙ্গে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, পূজামণ্ডপে কোনো ঘটনা ঘটলে এর মাধ্যমে সঙ্গে সঙ্গে তা পরীক্ষা করা যাবে। একই সঙ্গে প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।
সন্ধ্যা সাতটার আগে প্রতিমা বিসর্জন দিতে পূজা উদ্যাপন কমিটির প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা।
এবার পূজামণ্ডপের আশপাশে মেলা বসতে দেওয়া হবে না বলে জানান মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, পূজামণ্ডপের পাশে মেলা বসলে সেখানে গাঁজার আড্ডা বসে, মদের আড্ডা বসে। এবার কোনোভাবেই মেলা বসতে দেওয়া হবে না। তবে দুই–একটা দোকান থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই পূজা উদ্যাপন কমিটির অনুমতি নিয়ে দোকান স্থাপন করতে হবে।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, এবার যেখানেই পূজামণ্ডপ বসানো হবে, সরকারের কাছে সেই তালিকা দিতে হবে। পূজা উদ্যাপন কমিটি থেকে একটি তালিকা সরকারের কাছে দেওয়া হয়। সেই তালিকা ধরে আইনশৃঙ্খলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তবে তালিকার বাইরে পূজামণ্ডপ বসে। যেখানেই পূজামণ্ডপ করা হোক না কেন, সরকারকে তালিকা দিতে হবে।
আজকের বৈঠকে পূজা উদ্যাপন কমিটির পক্ষ থেকে কোনো উদ্বেগ জানানো হয়েছে কি না, এমন প্রশ্ন করেন সাংবাদিক। জবাবে মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, অন্যবার তারা উদ্বেগ প্রকাশ করলেও এবার করেনি। তাঁরা আশা করছেন, এবার শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হবে।
আরেক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যারা দুষ্কৃতকারী, তারা সবখানেই চেষ্টা করবে কিছু করতে। তাদের প্রতিহত করার দায়িত্ব সরকারের, সবার।
এবার সারা দেশে ৩১ হাজার ৫৭৬টি পূজামণ্ডপ বসবে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, সারা দেশের পূজামণ্ডপে নিরাপত্তা দিতে তিন লাখ আনসার থাকবে। কিছু কিছু পূজামণ্ডপে পুলিশও থাকবে।