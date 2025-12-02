লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে তারেক রহমানের ভিডিওটি পুরোনো

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার আলোচনার মধ্যে ৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভিডিওটি পোস্ট করে দাবি করা হচ্ছে, তিনি লন্ডন থেকে দেশের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।
প্রোফাইলটি পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, ১৬ এপ্রিল ২০২৫ সালে প্রোফাইল চালু হয়। ব্যবহারকারী নিজের অবস্থান হিসেবে মিরপুর, ঢাকা উল্লেখ করেছেন।
প্রোফাইলের কভার ফটোতে রয়েছে খালেদা জিয়াসহ তারেক রহমানের পরিবারের ছবি। আর প্রোফাইল ছবিতে ব্যবহৃত হয়েছে তারেক রহমানের মেয়ের ছবি, যা ব্যবহার করে আইডিটি নিজেকে জাইমা রহমান হিসেবে তুলে ধরছে।
এ আইডিটির অনুসারীর সংখ্যা দুই লাখেরও বেশি। এই প্রোফাইলে বিএনপি, তারেক রহমান এবং তাঁদের পরিবারের পক্ষে রাজনৈতিক বিষয়বস্তু নিয়মিতভাবে শেয়ার করা হয়ে থাকে।
তবে ভিডিও যাচাই করে দেখা যাচ্ছে, চলতি বছরের জুন মাসে স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান বাংলাদেশ থেকে লন্ডনে পৌঁছালে তারেক রহমান তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। ভিডিওটি সে সময় ধারণ করা।
একই ভিডিও বেসরকারি সম্প্রচারিত চ্যানেল আরটিভি ‘লন্ডন হিথরো বিমানবন্দরে জোবাইদা রহমানকে নিতে এলেন তারেক রহমান’ এই শিরোনামে চলতি বছর ৬ জুন ফেসবুক ও ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করে।
এ ছাড়া বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে চলতি বছরের ৬ জুন একটি ভিডিও আপলোড করে। ভিডিওতে দেখা যায়, তারেক রহমান স্ত্রী জোবাইদা রহমানকে রিসিভ করেছেন হিথরো বিমানবন্দর থেকে।
লিংক: এখানে
ভিডিওটির ক্যাপশন ছিল, ‘লন্ডন পৌঁছেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান। সেখানেই পরিবারের সঙ্গে ঈদুল আজহা উদ্যাপন করবেন তিনি। এয়ারপোর্টে স্ত্রীকে রিসিভ করতে আসেন জনাব তারেক রহমান।’ তারিখ উল্লেখ ছিল ৬ জুন ২০২৫ (বাংলাদেশ সময়)।
এ ছাড়া চলতি বছর ৫ জুন লন্ডনের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়লেন ডা. জোবাইদা রহমান এ রকম শিরোনানে জাতীয় গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, লন্ডনে ফিরে যাচ্ছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান। স্বামী ও মেয়ের সঙ্গে ঈদুল আজহা উদ্যাপন করবেন তিনি।
তারেক রহমান ২০০৮ সাল থেকে সপরিবারে লন্ডন থাকছেন। তাঁর মা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে এখন ঢাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরপর তারেক রহমানের দেশে ফেরার আলোচনা জোর পায়।
তবে এরপর গত শনিবার তারেক রহমান এক ফেসবুক পোস্টে বলেন, এখনই দেশে ফেরার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ তাঁর জন্য অবারিত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়।
অবশ্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ গতকালই সাংবাদিকদের বলেন, তারেক রহমান শিগগিরই দেশে ফিরবেন।
তবে তারেক রহমানের লন্ডন থেকে রওনা হওয়ার কোনো তথ্য বিএনপি থেকে আসেনি। সুতরাং যে ভিডিওর ভিত্তিতে এই দাবি করা হচ্ছে, তা বিভ্রান্তিকর।