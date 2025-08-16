নিবন্ধনহীন বিদেশি চিকিৎসকের সেবা বন্ধে বিএমডিসির চিঠি

নিবন্ধন ছাড়া বিদেশি চিকিৎসকদের চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধে উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)। এ বিষয়ে রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার বসুন্ধরাকে (আইসিসিবি) চিঠি দিয়েছে সংস্থাটি।
সম্প্রতি নিবন্ধনহীন এক বিদেশি চিকিৎসক আইসিসিবিতে চিকিৎসা কার্যক্রম চালাচ্ছেন বলে খবর পায় বিএমডিসি। এরপরই আইসিসিবিকে দেওয়া চিঠিতে ওই চিকিৎসা কার্যক্রমের বুকিং বাতিলের নির্দেশ দেওয়া হয়।
শনিবার বিএমডিসির ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ডা. মো. লিয়াকত হোসেন চিঠিটি পাঠান। এতে আইসিসিবির চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে উদ্দেশ করে বলা হয়, ২১ থেকে ২৩ আগস্ট পর্যন্ত ‘প্রশান্ত ফার্টিলিটি রিসার্চ সেন্টার’ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসকের সেবা দেওয়ার কথা রয়েছে। এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে স্থানীয় আয়োজকদের নাম ও পরিচয়ও উল্লেখ করা হয়নি।
চিঠিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ অনুযায়ী চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনার আগে বিদেশি চিকিৎসকদের সাময়িক নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রশান্ত ফার্টিলিটি রিসার্চ সেন্টারের ওই চিকিৎসক বিএমডিসি থেকে কোনো সাময়িক নিবন্ধন নেননি। এটি আইন অনুযায়ী অবৈধ। তাই ওই চিকিৎসকের চিকিৎসা কার্যক্রম বন্ধ করতে বুকিং বাতিল করা আবশ্যক।