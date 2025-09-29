দুর্গাপূজা ঘিরে পুলিশের নিরাপত্তা পরামর্শ

শারদীয় দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্যাপনের লক্ষ্যে পূজারিদের জন্য বেশ কিছু নিরাপত্তা পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। আজ সোমবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব নির্দেশনা তুলে ধরা হয়।
পুলিশ জানায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া যেকোনো ঘটনার সত্যতা যাচাই না করে উত্তেজিত না হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। অনেক সময় এসব ঘটনা গুজব প্রমাণিত হয়।
পূজামণ্ডপে নারী ও পুরুষ দর্শনার্থীদের জন্য পৃথক প্রবেশ ও প্রস্থানপথ রাখার পাশাপাশি ব্যাগ, থলে বা পোঁটলা নিয়ে প্রবেশ না করতে বলা হয়েছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ মণ্ডপে আর্চওয়ে গেট, সিসি ক্যামেরা ও অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
এ ছাড়া পূজামণ্ডপ ও প্রতিমা বিসর্জনস্থলে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রয়োজনে স্ট্যান্ডবাই জেনারেটর বা চার্জার লাইট রাখতে হবে। নিরাপত্তার জন্য স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের পাশাপাশি তাঁদের আলাদা পোশাক, দৃশ্যমান পরিচয়পত্র ও ‘স্বেচ্ছাসেবক’ লেখা আর্মব্যান্ড দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।
পুলিশ আরও জানায়, পূজাকালীন আতশবাজি ও পটকা ফোটানো থেকে বিরত থাকতে হবে। একই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিমা বিসর্জনের সময় নির্ধারিত রুট ব্যবহার করতে হবে।
প্রয়োজনে পুলিশের সহায়তা পেতে হেডকোয়ার্টার, ডিএমপি, র্যাব, ফায়ার সার্ভিস এবং ঢাকেশ্বরী মন্দিরের কন্ট্রোল রুমের নম্বর বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ও থানার ওসির নম্বরও বাংলাদেশ পুলিশের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।
যেকোনো প্রয়োজনে দিনরাত ২৪ ঘণ্টা জরুরি সহায়তার জন্য জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে কল করতে অনুরোধ জানিয়েছে পুলিশ।