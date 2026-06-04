দেশে মে মাসে ৫৯ মেয়েশিশু ধর্ষণের শিকার: মহিলা পরিষদ

চলতি বছরের মে মাসে ২৫৯ জন নারী ও মেয়েশিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে এসেছে। বলা হচ্ছে এর মধ্যে ৫৯ মেয়েশিশুসহ ৭২ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন কারণে ১২ মেয়েশিশু ও ৩৪ জন নারীসহ মোট ৪৬ জন হত্যার শিকার হয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের কেন্দ্রীয় লিগ্যাল উপপরিষদের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ১৫টি জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের ভিত্তিতে এ তথ্য সংকলিত করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে, মে মাসে নির্যাতনের শিকারদের মধ্যে ১১৪ জন নারী ও ১৪৫ মেয়েশিশু। তাদের মধ্যে ৫৯ মেয়েশিশু ও ১৩ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ভুক্তভোগীদের মধ্যে ৮ মেয়েশিশুসহ ১৫ জন দলবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে। ধর্ষণের পরে হত্যার শিকার হয়েছে ৩ মেয়েশিশুসহ ৪ জন। ধর্ষণের কারণে আত্মহত্যা করেছে ৩ মেয়েশিশু। এ ছাড়া ২২ মেয়েশিশুসহ ২৬ জনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে যৌন সহিংসতার তথ্য দিয়ে বলা হয়েছে, ১৭ মেয়েশিশুসহ ২২ জন যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ১৩ মেয়েশিশুসহ ১৫ জন যৌন নিপীড়নের শিকার এবং ২ মেয়েশিশু উত্ত্যক্তের শিকার হয়েছে। উত্ত্যক্তের শিকার হওয়ার কারণে আত্মহত্যা করেছে ২ মেয়েশিশু। সাইবার সহিংসতার শিকার হয়েছে ৩ জন। বিভিন্ন কারণে ১২ মেয়েশিশু ও ৩৪ জন নারীসহ মোট ৪৬ জন হত্যার শিকার হয়েছেন। ২ জনকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে। ৬ মেয়েশিশু ও ১৬ জন নারীসহ ২২ জনের রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। ১৬ মেয়েশিশুসহ ২৬ জন অপহরণের শিকার হয়েছে।
এ ছাড়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আত্মহত্যা, অ্যাসিডদগ্ধ, যৌতুকের কারণে নির্যাতন ও হত্যা, পারিবারিক সহিংসতা, গৃহকর্মী নির্যাতন ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার নারী ও মেয়েশিশুর খবর প্রকাশ হওয়ার তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।