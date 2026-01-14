গুম-খুনের মামলায় জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠন

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় শতাধিক ব্যক্তিকে গুম করে হত্যার ঘটনায় করা মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) গঠন করা হয়েছে।
এ মামলায় সূচনা বক্তব্য উপস্থাপনের তারিখ ধার্য করা হয়েছে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আজ বুধবার এই আদেশ দেন।
ট্রাইব্যুনালের অন্য দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এ মামলার একমাত্র আসামি জিয়াউল। তাঁকে আজ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।
জিয়াউলের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আদেশ পড়ে শোনান বিচারক মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। তিনি জিয়াউলের বিরুদ্ধে আনা শতাধিক মানুষকে গুম করে হত্যার ঘটনার তিনটি অভিযোগ আদেশে উল্লেখ করেন।
পরে আসামির উদ্দেশে বিচারক মোহিতুল হক বলেন, ‘আপনি দোষ স্বীকার করেন কি না।’
দাঁড়িয়ে জিয়াউল বলেন, তিনি দোষী নন।
ট্রাইব্যুনাল এরপর এ মামলায় সূচনা বক্তব্যের জন্য ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখ ধার্য করেন।