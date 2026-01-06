নির্বাচন বিষয়ে যাঁরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন, তাঁদের প্রোফাইলগুলো স্পষ্ট: প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার খুবই ভালো প্রস্তুতি নিয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। তিনি বলেছেন, নির্বাচনের বিষয়ে এখনো যাঁরা কনফিউশন (বিভ্রান্তি) ছড়াচ্ছেন, তাঁদের প্রোফাইলগুলো খুবই ক্লিয়ার (স্পষ্ট)।
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব শফিকুল আলম এ কথা বলেন। এ সময় আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়া ও নিবন্ধনের সংখ্যা, ‘ভোটের গাড়ি’র প্রচারণাসহ নির্বাচনের প্রস্তুতি–সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তুলে ধরেন তিনি।
প্রসঙ্গত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ অ্যাপের মাধ্যমে ১৫ লাখ ৩৩ হাজার ৬৮২ জন ভোটার নিবন্ধন করেছেন।
যশোরের হত্যার সঙ্গে চরমপন্থী রাজনীতি
গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় যশোরের মনিরামপুরে রানা প্রতাপ বৈরাগী (৩৮) নামের এক বরফকল ব্যবসায়ীকে ডেকে নিয়ে প্রকাশ্যে গুলি করে ও গলা কেটে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে আজকের সংবাদ সম্মেলনে প্রধান উপদেষ্টার জ্যেষ্ঠ সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ বলেন, এই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ঘটনা চরমপন্থী রাজনীতি ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে।
রানা প্রতাপ যশোরের কেশবপুর উপজেলার আড়ুয়া গ্রামের তুষার কান্তি বৈরাগীর ছেলে। মনিরামপুরের কপালিয়া বাজারে তাঁর বরফ তৈরির একটি কারখানা রয়েছে। এ ছাড়া তিনি নড়াইল থেকে প্রকাশিত দৈনিক বিডি খবর নামের একটি পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।
ফয়েজ আহম্মদ বলেন, যশোরে গতকাল একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। পরে সেটিকে একজন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে এবং তাঁর ধর্মীয় পরিচয়কে ব্যবহার করে বিভিন্ন জায়গায় অপপ্রচার চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। এ বিষয়ে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যিনি খুন হয়েছেন তিনি ইতিমধ্যে একটি হত্যা মামলার আসামি, আওয়ামী লীগ...তিনি দীর্ঘদিন ধরে চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এ ঘটনা চরমপন্থী রাজনীতি ও পূর্বশত্রুতার জের ধরে হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ ধারণা করছে। এ বিষয়ের সঙ্গে কোনো ধরনের ধর্মীয় ও সাংবাদিকতার সম্পর্ক নেই বলে জানান ফয়েজ আহম্মদ।