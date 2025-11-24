‘ই-পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল
বাংলাদেশ

ডিজিটালাইজেশন হওয়ায় মামলা আরও বাড়বে, মানুষ প্রতিকার পাবে: আসিফ নজরুল

নিজস্ব প্রতিবেদক ঢাকা

যখন ডিজিটালাইজেশন হয়ে যাবে, তখন মামলার প্রতিকার পাওয়া সম্ভাবনা বাড়বে। আর সে সময় অনেকে মামলা করবেন। এ উদ্যোগ সফল করার জন্য আইনজীবীদের সহযোগিতা চান আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

আজ সোমবার সকালে মহানগর দায়রা জজ আদালতের জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে ‘ই–পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম’ উদ্বোধনের সময় এ কথা বলেন আসিফ নজরুল।

অনলাইনের পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম প্রসঙ্গে আসিফ নজরুল বলেন, ‘পারিবারিক আদালতে অনলাইনে মামলা করা যাবে। মামলা দায়ের, নথি ব্যবস্থাপনা, শুনানি, রায়—সবকিছুই অনলাইনে পাওয়া যাবে। এটাকে আমরা একটা পেপারলেস কোর্ট বলতে পারি। এটা ভোগান্তি কমাবে, সময় বাঁচাবে, দুর্নীতি কমবে, খরচ কমাবে। এটা নিয়ে আমাদের কারও কোনো সন্দেহ নেই।’

আইনজীবীদের উদ্দেশে আসিফ নজরুল বলেন, ‘আপনারা ল ইয়াররা (আইনজীবীরা) এটার গার্ডিয়ান হন। এনসিওর (নিশ্চয়তা দেন) করেন, এটাকে যাতে কেউ পলিউট (কলুষিত) করতে না পারে। এটাকে কেউ যেন ডিস্টেবিলাইজ (স্থিতিশীলতা নষ্ট করা) করতে না পারে। যাত্রা শুরু হয়ে যেন থেমে না থাকে। দেখেন, ডিজিটালাইজেশন সুবিধাটা কী? আমরা সবাই বিকাশ ইউজ (ব্যবহার) করি। এটা আমাদের আমাদের জীবন কত সহজ করে দিয়েছে।’

আসিফ নজরুল বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টার দুটি বড় অফিস আছে। সবচেয়ে বড় অফিস হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ। আমি উনাকে বক্তৃতা লিখে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলাম। আধা ঘণ্টার মধ্যে সেই বক্তৃতা এডিট করে আমাকে পাঠিয়েছেন। আমরা কেন সবাই পারি না? হোয়াটসঅ্যাপই তো আপনার অফিস হতে পারে।’ এরপর ডিজিটালাইজেশনের সুবিধা বোঝাতে মোবাইল ফোনের উদাহরণও ব্যবহার করেন।

ডিজিটালাইজেশনের সুবিধার ব্যাপারে আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘যেসব দেশ ডিজিটালাইজেশন হয়েছে, পেপারলেস হয়েছে, সেখানে বেকার বেশি? নাকি যেসব দেশ ম্যানুয়াল পর্যায়ে আছে, সেখানে বেকার বেশি? আমাদের অহেতুক ভীতি কাজ করে, ডিজিটালাইজেশন হলে হয়তো আমার ইনকাম কমে যাবে। কাজ কমে যাবে। কখনোই কমবে না। যখন দেখবেন, ডিজিটালাইজেশন হয়ে গেছে। মামলার প্রতিকার পাওয়া সম্ভাবনা বাড়লে, আরও অনেকে মামলা করবেন। অনেক বেশি লোক মামলা করলে কোনোভাবেই আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না।’

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘আমরা অনলাইনে সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। সাক্ষ্যর অভাবে দিনের পর দিন মামলা ঝুলে থাকে। এর ফলে আমাদের অনেক সময় বাঁচবে। আমরা আইন মন্ত্রণালয় থেকে ২১টি রিফর্মের কাজ করেছি। এসব টিকবে না, যদি আমরা এগুলো কন্টিনিউ করতে না চান।’

সংস্কারের প্রসঙ্গে আইন উপদেষ্টা বলেন, ‘অনেকে সংস্কারের ব্যাপারে বলেন, কই সংস্কার? কোনো কিছুই দৃশ্যমান হচ্ছে না। প্রতিদিন আইসিটিতে বিচার দেখায়। এরপরও বলে, বিচার দৃশ্যমান হচ্ছে না৷ আমাদের এখানে যে বিচার, সংস্কার হচ্ছে না, সেটা নিয়ে হাহাকার, আকাঙ্ক্ষা থাকবে। কিন্তু যেগুলো হচ্ছে, সেটাকে তো অ্যাপ্রিসিয়েট (উৎসাহিত) করতে হবে। আপনাকে মামলা করতে হবে না। আমরা আইন করে দিয়েছি, পারিবারিক আদালতে আপনার প্রথমে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। বিনা খরচে, বিনা সমস্যায় লিগ্যাল এইডে গিয়ে আপনি সেই সুবিধা পাবেন। পারিবারিক সমস্যার ক্ষেত্রে লিগ্যাল এইডকে আমরা মেন্ডেটরি (আবশ্যকীয়) করে দিয়েছি।’

আসিফ নজরুল বলেন, ‘যাওয়ার আগে ৬৪টি জেলায় লিগ্যাল এইড করে দিয়ে যাব। যখন আমরা অধিদপ্তরে রূপান্তরিত করব, যখন এটা পুরোপুরি ফাংশনাল (কার্যকর) হবে। বাংলাদেশে যত মামলা হয়, তার ওয়ান থার্ড (তিন ভাগের এক ভাগ) কমে যাবে। পাঁচ বছরের মধ্যে মামলার জট ৫০ শতাংশ কমে যাবে।’

আসিফ নজরুল আরও বলেন, ‘অনেকের চিন্তা হচ্ছে, সংস্কার মানে সংবিধান পরিবর্তন করা। বাংলাদেশে অর্থনৈতিক খাতে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে ভ্যাট চালু করে। ভ্যাট কী সংবিধান পরিবর্তন করে হয়েছে? এটা তো আইনের মাধ্যমে হয়েছে। বাংলাদেশে পরিবেশগত যতটুকু পরিবর্তন হয়েছে, সেটা আইনের মাধ্যমে হয়েছে। আমাদের এখানে অ্যাসিড–সন্ত্রাস একসময় ভয়াবহ ব্যাপার ছিল, এটা এখন নেই বললেই চলে।’

মহানগর দায়রা জজ আদালতের জগন্নাথ-সোহেল স্মৃতি মিলনায়তনে ‘ই-পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম’ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, ‘আদালত প্রাঙ্গণে আসাটা আমাদের জন্য এক্সসাইটিং, কিন্তু বিচারপ্রার্থীদের জন্য এটা একটি আজাবের মতো। এখানকার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা কখনোই মক্কেল ফ্রেন্ডলি ছিল না। যদি সার্ভার ডাউনের মতো কুচক্রের মধ্যে না পড়ি, তাহলে সত্যিকার অর্থেই ই-পারিবারিক আদালত মানুষের উপকারে আসবে। উকিলদের ব্যাপারে মক্কেলদের মধ্যেও বিরূপ মনোভাব রয়েছে।’

সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান আরও বলেন, ‘আসলে আমাদের সমাজে বলি পরিবর্তন, কিন্তু একটা ন্যস্ত স্বার্থগোষ্ঠী, তারা কোনো পরিবর্তন চায় না। বৈরী একটা সমাজ যদি পরিবর্তন করতে চাইও, সমাজকে যারা চালাই, তারা তো আসলে তত সহজে পরিবর্তন চাচ্ছে না। পদে পদে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। পরিবর্তন কেবল সিস্টেমের নয়, মনস্তত্ত্বেও তো হতে হবে।’

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, আজ ঢাকা এবং চট্টগ্রামে ই-পারিবারিক আদালতের কার্যক্রম চালু হলো। এর ফলে সময়, শ্রম ও মামলার জট কমবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে উপদেষ্টারা সশরীর ঢাকার ই-পারিবারিক আদালতগুলো ঘুরে দেখেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ, ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমানে, ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের প্রধান পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মো. খোরশেদ মিয়া আলম, সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী, ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) প্রসিকিউশন বিভাগের ডিসি মিয়া মোহাম্মদ আশিস বিন হাছান।

