শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্তির দাবিতে জাহাঙ্গীরনগরে লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারে লোকপ্রশাসন বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আজ রোববার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে ভাস্কর্যের পাদদেশে এ কর্মসূচি হয়। এতে বিভাগের শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও লোকপ্রশাসন শিক্ষার্থী সংসদের নেতারা অংশ নেন।
মানববন্ধনে লোকপ্রশাসন শিক্ষার্থী সংসদের সহসাধারণ সম্পাদক মাহ্ আলম সঞ্চালনা করেন। এ সময় বিভাগের ৪৯ ব্যাচের শিক্ষার্থী শাহিন রানা বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি, লোকপ্রশাসন বিভাগকে শিক্ষা ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সঙ্গে আমাদের কারিকুলামের ৫০ শতাংশ মিল রয়েছে। সারা বিশ্ব যখন বহুবিষয়ক শিক্ষাব্যবস্থার দিকে এগোচ্ছে, সেখানে আমাদের সুযোগ সীমিত রাখা উন্নয়নের পথে বাধা।’
লোকপ্রশাসনের একই ব্যাচের শিক্ষার্থী কামরুন নাহার বলেন, ‘রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রশাসনিক শাখা থেকেই লোকপ্রশাসনের উৎপত্তি। পাঠ্যসূচি, কোর্স ও বিষয়বস্তু প্রায় অভিন্ন। যদি অন্য বিভাগ ক্যাডারভিত্তিক দাবি করতে পারে, তবে আমরাও প্রশাসনিক ক্যাডারের দাবি করতে পারি। তবে সর্বোত্তম সমাধান হবে, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও লোকপ্রশাসন বিভাগকে একীভূত করে একটি একক ক্যাডার তৈরি করা।’
লোকপ্রশাসন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক হরে কৃষ্ণ কুণ্ডু বলেন, লোকপ্রশাসন দেশে স্বীকৃত একটি স্বনামধন্য বিভাগ। অনেক বিভাগ শিক্ষা ক্যাডারের সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু লোকপ্রশাসন পাচ্ছে না—এটি বৈষম্য। আপাতত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সঙ্গে একীভূত করা যেতে পারে। তবে ভবিষ্যতে কলেজপর্যায়ে লোকপ্রশাসনের জন্য আলাদা শিক্ষা ক্যাডার চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।