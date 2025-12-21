প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ

দেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও সংগঠিত সন্ত্রাসী হামলা, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের ঘটনায় নিন্দা অব্যাহত আছে।
দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন, রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ গণমাধ্যম কার্যালয়ে হামলায় উদ্বেগ জানিয়েছেন। তাঁরা সংবাদপত্রের কার্যালয়ে হামলাকে স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত এবং জনগণের জানার অধিকার রুদ্ধ করার হীন ষড়যন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত, গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে একটি স্বার্থান্বেষী মহল পরিকল্পিতভাবে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো ও কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউয়ে দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা চালায়। ঢাকার কার্যালয় ছাড়াও কুষ্টিয়া, খুলনা ও সিলেটে প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা-ভাঙচুর করা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম, বগুড়া ও বরিশাল কার্যালয়ে হামলার চেষ্টা করা হয়। ওই রাতেই দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ের সামনে নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করার ঘটনা ঘটে।
গতকাল শনিবার হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না, গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হকসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের বিভিন্ন কক্ষ ঘুরে দেখেন।
গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন মাহমুদুর রহমান মান্না। এ সময় তিনি বলেন, ঘোষণা দিয়ে এসে হামলা করা হয়েছে। কেউ কেউ বাধাও দিয়েছে। এরপরও হামলা হয়েছে। এটা ঠেকাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।
মাহমুদুর রহমান মান্না গত বছর প্রথম আলো কার্যালয়ের সামনে গরু জবাই ও বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচির প্রসঙ্গ টেনে প্রশ্ন রাখেন, ওই সময় কজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?
গতকাল প্রথম আলোর ক্ষতিগ্রস্ত কার্যালয় পরিদর্শনে আরও এসেছিলেন গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক ও বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, ভাসানী জনশক্তি পার্টির চেয়ারম্যান শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ কায়সার ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাকিব আনোয়ার, জাতীয় পার্টির (কাজী জাফর) যুগ্ম মহাসচিব কাজী মো. নজরুল, জেএসডির সহসভাপতি মো. তৌহিদ হোসেন, বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য আকবর খান, ভাসানী জনশক্তি পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য বাবুল বিশ্বাস, বিলকিস খন্দকার প্রমুখ।
এরপর সন্ধ্যায় ক্ষতিগ্রস্ত প্রথম আলো কার্যালয় পরিদর্শন করেন গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক। তিনি বলেন, তৃতীয় পক্ষকে সুযোগ দেওয়ার জন্য একদল বিপথগামী মানুষ প্রথম আলো, ডেইলি স্টার কার্যালয়সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় নাশকতা করেছে। জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে। এরই মধ্যে ওসমান হাদিকে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করার ঘটনা দেশের মানুষকে শঙ্কিত করেছে। সেই শোকের রেশ কাটতে না কাটতে দেশের দুটি স্বনামধন্য পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এভাবে চলতে থাকলে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যাবে না।
এ সময় গণ অধিকার পরিষদের জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ফারুক হাসান, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন, উচ্চতর পরিষদ সদস্য ও গণমাধ্যম সমন্বয়ক আবু হানিফ, দপ্তর সম্পাদক শাকিল উজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এ ছাড়া রাতে প্রথম আলো কার্যালয়ে আসেন দৈনিক সমকাল-এর সম্পাদক শাহেদ মুহাম্মদ আলী।
প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা ও নিউ এজ সম্পাদককে লাঞ্ছিত করার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের সংগঠন ও জেলা সাংবাদিকদের সংগঠনসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ।
সিলেট মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের (এসএমইউজে) সভাপতি মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা ও সাধারণ সম্পাদক খালেদ আহমদ এক বিবৃতিতে হামলার ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।
সিলেট মহানগর ব্যবসায়ী ঐক্য কল্যাণ পরিষদের সভাপতি ও সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক আবদুর রহমান শুক্রবার রাতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে হামলা এবং সাংবাদিক নূরুল কবীরকে হেনস্তার ঘটনায় ক্ষোভ ও নিন্দা জানান।
এ ছাড়া সিলেটের রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, আইনজীবীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কয়েক শ মানুষ প্রথম আলো কার্যালয়ে সন্ত্রাসী হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন। বিএনপির কেন্দ্রীয় সহসাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ্ সিদ্দিকী, জেলা বিএনপির সভাপতি আবদুল কাইয়ুম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক এমরান আহমদ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েস ও সাধারণ সম্পাদক ইমদাদ হোসেন চৌধুরী, বাসদ সিলেটের আহ্বায়ক আবু জাফর, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সিলেট-৬ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ফয়সল আহমদ চৌধুরী ফোন করে এ ঘটনার নিন্দা জানান।
আরও নিন্দা জানান মুকতাবিস উন নূর, আহমেদ নূর, আল আজাদ, মঈন উদ্দিন, আব্দুল মুকিত, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, শাহ দিদার আলম চৌধুরী, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, মঈনুল হক, গোলজার আহমেদ, নাজমুল কবির, আশকার আমিন, এম সাইফুর রহমান তালুকদার, মো. জহিরুল ইসলাম মিশুসহ সিলেটের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকেরা।
এ ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী তবারক হোসাইন, সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক আবদুর রহমান রিপন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সিলেট ইউনিটের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল হক চৌধুরী, সম্মিলিত নাট্য পরিষদ সিলেটের প্রধান পরিচালক শামসুল বাসিত, দুর্নীতি মুক্তকরণ বাংলাদেশ ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মকসুদ হোসেন, ছড়াকার শাহাদত বখত, আইনজীবী-কবি আব্দুল মুকিত, অ্যাসিড সন্ত্রাস নির্মূল কমিটির সমন্বয়ক জুরেজ আব্দুল্লাহ, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোর অন্বেষণ-এর সভাপতি সাজন আহমদ সাজু প্রমুখ ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন।
সিলেট নগরের বন্দরবাজার এলাকায় গতকাল দুপুরে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচী কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সিলেট শাখা। সমাবেশ থেকে ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীরকে গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানানো হয়। একই সঙ্গে ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাসকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিও করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সোহাগ আলী ও সাধারণ সম্পাদক আলজাবের আহমেদ শুক্রবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর ন্যক্কারজনক আচরণ স্বাধীন সাংবাদিকতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও জনগণের জানার অধিকারের ওপর সরাসরি আঘাত।
শুক্রবার রাতে এক যৌথ বিবৃতিতে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তির দাবি জানান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আলকামা রমিন ও সাধারণ সম্পাদক মিরাজুল ইসলাম। বিবৃতিতে তাঁরা বলেন, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করে কেউ গণতন্ত্রের ধারক হতে পারে না। সাংবাদিক সমাজ ভয়ভীতির কাছে কখনো মাথা নত করবে না এবং সত্য প্রকাশে নীরব থাকবে না।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাবের সভাপতি জিহাদুজ্জামান জিসান ও সাধারণ সম্পাদক শাহাদৎ হোসেন শুক্রবার এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, এভাবে হামলার মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত করা এবং স্বাধীন মতপ্রকাশে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে।
নিন্দা জানিয়ে আরও বিবৃতি দিয়েছেন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সভাপতি সাঈদ হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুরাদুল মুস্তাকীম।
এ ছাড়া রাকসুর ভিপি মোস্তাকুর রহমানের বিতর্কিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থীরা। একই সঙ্গে ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড ও নিউ এজ পত্রিকার সম্পাদক নূরুল কবীরের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।
প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টারসহ ছায়ানট কার্যালয়ে হামলা এবং নিউ এজ সম্পাদককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বরিশাল রিপোর্টার্স ইউনিটি (বিআরইউ)।
নাটোর শহরের কানাইখালি এলাকায় মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন জেলা ও উপজেলাগুলোয় কর্মরত সাংবাদিকেরা। নাটোর প্রেসক্লাবের সভাপতি শহিদুল হক সরকারের সভাপতিত্বে ও ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের সভাপতি নাসিম উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বক্তারা প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার তীব্র নিন্দা জানান।
ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক বুলবুল আহম্মেদ সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করে বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পূর্বঘোষণা দিয়ে দুটি পত্রিকার কার্যালয়ে হামলা চালানো হলেও সরকার কোনো প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়নি।
মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ইউনাইটেড প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, রেজাউল করিম, দেবাশীষ সরকার, হালিম খান, নাজমুল হাসান, মাহবুব হোসেন, কামরুল ইসলাম, গোলাম রাব্বানী, সুফি সান্টু, মোস্তাফিজুর রহমান, আল মামুন, পরিতোষ অধিকারী, খান মামুন, আব্দুল মজিদ, মাসুম রেজা প্রমুখ।
গতকাল দুপুরে নেত্রকোনার দুর্গাপুর পৌর শহরের প্রেসক্লাব মোড়ে সিপিবি উপজেলা শাখার আয়োজনে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি এবং প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে হামলা-ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে।
উপজেলা সিপিবির সভাপতি আলকাছ উদ্দিন মীরের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য দিবালোক সিংহ, উপজেলা উদীচীর সভাপতি শামছুল আলম খান, মোরশেদ আলম, রমজান আলী, জহির রায়হান প্রমুখ।
কুষ্টিয়ায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব, খুলনা রিপোর্টার্স ইউনিটি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেসক্লাব, জাতীয় নাগরিক পার্টি নীলফামারী জেলার সদস্য সচিব কামরুল ইসলাম (দর্পণ)।
কুষ্টিয়ায় হামলা ও ভাঙচুরের শিকার প্রথম আলো অফিস পরিদর্শন করেছেন জেলা বিএনপির নেতারা। শুক্রবার দিবাগত রাত ১১টার দিকে জেলা বিএনপির আহবায়ক কুতুবউদ্দিন আহমেদ, সদস্যসচিব ও ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৩ (সদর) আসনে দলটির মনোনীত প্রার্থী জাকির হোসেন সরকার, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দিনসহ দলীয় নেতা-কর্মীরা।