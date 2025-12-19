অন্ধকারের অপশক্তি সক্রিয়, উদ্দেশ্য ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা: উদীচী

প্রথম আলো, ডেইলি স্টার ও ছায়ানট ভবনে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।
সাংস্কৃতিক সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সংসদের একাংশের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহমুদ সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক অমিত রঞ্জন দে আজ শুক্রবার নিন্দা জানিয়ে বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে বলা হয়, ‘অন্ধকারের অপশক্তি বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।’
গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি গতকাল মারা যাওয়ার পর এই হত্যাকাণ্ডকে পুঁজি করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে সন্ত্রাসী আক্রমণ হয়। দুটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ে ভাঙচুরের পাশাপাশি আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত হয় ধানমন্ডির ছায়ানট সংস্কৃতি–ভবনও।
উদীচীর বিবৃতিতে বলা হয়, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয় এবং ছায়ানট ভবনে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ, লুটের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী।