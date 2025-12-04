শ্রীলঙ্কায় জরুরি সহায়তা পাঠাল বাংলাদেশ

ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীলঙ্কায় জরুরি মানবিক সহায়তা পাঠিয়েছে বাংলাদেশ। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নির্দেশে এ সহায়তা পাঠানো হয়েছে।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মানবিক সহায়তাসামগ্রী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর বিশেষ একটি উড়োজাহাজ গতকাল বুধবার বাংলাদেশ সময় বেলা দেড়টার দিকে কলম্বোর বন্দরনায়েকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায়।
শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াস দেশটির কর্তৃপক্ষের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে সহায়তাসামগ্রী হস্তান্তর করেন। এর মধ্যে খাদ্যপণ্য, জরুরি ওষুধ, তাঁবু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সময়মতো এ মানবিক সহায়তা পেয়ে শ্রীলঙ্কা সরকার বাংলাদেশের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে।
‘দিতওয়া’ ঘূর্ণিঝড় ও পরবর্তী বন্যায় শ্রীলঙ্কাজুড়ে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪৬৫ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। বহু মানুষ এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
এবারের দুর্যোগে দেশটির বিস্তীর্ণ এলাকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অনেক এলাকা এখনো পানির নিচে ডুবে আছে।