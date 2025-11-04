বাংলাদেশ

সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ৪ নভেম্বর, মঙ্গলবার। গতকাল সোমবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

বিএনপি ও জামায়াতের কাছে কেন আরপিওর ২১ ধারা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল

বিএনপি (বাঁয়ে), জামায়াত (ডানে)
বিএনপি (বাঁয়ে), জামায়াত (ডানে)

নির্বাচনের আগেই সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়ন নিয়ে অনেকটাই মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়িয়েছে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী। এ নিয়ে গত ছয় দিনে দল দুটির পাল্টাপাল্টি বক্তব্যের মধ্যেই নতুন করে উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন আরপিওর ২১ ধারার সংশোধনীর পরিবর্তন। জামায়াত মনে করে, সরকার বিএনপির চাপে নতি স্বীকার করে উপদেষ্টা পরিষদে অনুমোদিত খসড়া সংশোধনী বাতিল করেছে। আর বিএনপি মনে করে, জামায়াত নির্বাচন পেছাতে চায়। বিস্তারিত পড়ুন...

কোন আসনে বিএনপির প্রার্থী কে, দেখে নিন

বিএনপির লোগো

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৩৭ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিএনপি। কোন আসনে বিএনপির মনোনয়ন কে পাচ্ছেন, তার তালিকা প্রকাশ করেছে দলটি। জাতীয় সংসদের আসন ৩০০টি। এর মধ্যে কিছু আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি আর কিছু আসন জোটের শরিকদের জন্য রেখে দিয়েছে বিএনপি। বিস্তারিত পড়ুন...

‘পানিও দিতে দেয় নাই’, মব তৈরি করে হত্যায় আসামি গ্রেপ্তার মাত্র ১.২৭%

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার জাঙ্গালিয়া গ্রামে মো. ইসরাফিল নামের এক ব্যক্তিকে মুঠোফোন ও টাকা চুরির অভিযোগে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বরের এই ঘটনায় নিহতের ভাই আবিদ হোসেন মহম্মদপুর থানায় ২৮ জনকে আসামি করে মামলা করেন। যদিও কেউ গ্রেপ্তার হননি। বিস্তারিত পড়ুন...

শাহরুখ খান: গণহত্যার সময় বিলিয়নিয়ার হওয়ার অর্থ কী

২ নভেম্বর ৬০ বছরে পা দিলেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান

হুরুন ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট অনুযায়ী, খান গত অক্টোবরেই বিলিয়নিয়ার স্তরে পৌঁছান, যা তাঁকে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.০০০০৪ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত এক অভিজাত শ্রেণিতে নিয়ে যায়। ভারতের ৩৫৮ জন বিলিয়নিয়ারের মধ্যে তিনি একজন, যা ভারতের মোট জনসংখ্যার ০.০০০০২ শতাংশ। তাঁকে নিয়ে মানুষের দেবতার মতো আচরণ করার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। বিস্তারিত পড়ুন...

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে রেকর্ডসংখ্যক আগাম ভোট, তরুণেরা কেন আগাম ভোট দিচ্ছেন

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে আগাম ভোট দিচ্ছেন ভোটারেরা। ২৭ অক্টোবর, ২০২৫

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরের মেয়র নির্বাচন সামনে রেখে ৭ লাখ ৩৫ হাজারের বেশি মানুষ আগাম ভোট দিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বাদে অন্য কোনো নির্বাচনে নিউইয়র্কে এটাই সর্বোচ্চ আগাম ভোট পড়ার ঘটনা। আগামীকাল ৪ নভেম্বর নিউইয়র্ক নগরে মেয়র পদে ভোট গ্রহণ হতে যাচ্ছে। বিস্তারিত পড়ুন...

