সাংবাদিক নিখিল মানখিন মারা গেছেন। আজ শনিবার বেলা আড়াইটার দিকে রাজধানীর মগবাজারের দিলু রোডের বাসায় তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরে মগবাজারের ইনসাফ বারাকা কিডনি অ্যান্ড জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
প্রথম আলোকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন নিখিল মানখিনের বন্ধু অনয় আরেং। পরিবারের সদস্যদের বরাত দিয়ে প্রথম আলোকে তিনি বলেন, বেলা আড়াইটার দিকে বাসা থেকে কর্মস্থলে (ভোরের আকাশ) যেতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন নিখিল মানখিন। তখন হঠাৎ তাঁর বুকে ব্যথা শুরু হয়। পরিস্থিতি খারাপ হলে তাঁর শ্যালক তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর চিকিৎসকেরা জানান, পথেই তিনি মারা গেছেন।
কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘ সময় দৈনিক জনকণ্ঠ পত্রিকায় স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিটে সাংবাদিকতা করেছেন। সর্বশেষ তিনি ভোরের আকাশ পত্রিকায় কর্মরত ছিলেন।
নিখিল মানখিন গারো জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়েসন্তান রয়েছে। বিবাহের সূত্রে তাঁর গ্রামের বাড়ি ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলায়। সেখানেই নিখিল মানখিনকে সমাহিত করা হবে।
নিখিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেছেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী ও সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।
আজ ১৮ অক্টোবর ভোরের আকাশ পত্রিকার প্রথম পাতায় ‘কাটেনি বাস্তবায়ন নিয়ে শঙ্কা’ শিরোনামে তাঁর নিজ নামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।