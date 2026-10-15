প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি
বাংলাদেশ

মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা

লিপি রানী সাহা

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বরের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি ও মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে আগ্রহী কর্মীরা যেতে পারবেন। সরকার দায়িত্ব নিয়ে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়েছে। মালয়েশিয়া বোয়েসেল ও ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সিসহ ৩৩৭টি এজেন্সিকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। বিশেষ অনুরোধে মালয়েশিয়া ১০ হাজার কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নেওয়ার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে, যা দেশের জন্য বড় অগ্রগতি।

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