মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় মালয়েশিয়ায় কর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। ২০২২ সালের ১৮ ডিসেম্বরের সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্সি ও মেডিক্যাল সেন্টারের মাধ্যমে আগ্রহী কর্মীরা যেতে পারবেন। সরকার দায়িত্ব নিয়ে শ্রমবাজার সম্প্রসারণ ও কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিতের ওপর জোর দিয়েছে। মালয়েশিয়া বোয়েসেল ও ২৫টি প্রসেসিং এজেন্সিসহ ৩৩৭টি এজেন্সিকে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। বিশেষ অনুরোধে মালয়েশিয়া ১০ হাজার কর্মীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে নেওয়ার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে, যা দেশের জন্য বড় অগ্রগতি।