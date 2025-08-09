শাহীন আনাম এমবিই খেতাবে ভূষিত হওয়ায় প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

যুক্তরাজ্যের সম্মানসূচক এমবিই (মেম্বার অব দ্য মোস্ট এক্সিলেন্ট অর্ডার অব দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার) খেতাবে ভূষিত হওয়ায় মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক শাহীন আনামকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
গতকাল শুক্রবার শাহীন আনামকে শুভেচ্ছাপত্র পাঠান প্রধান উপদেষ্টা। শুভেচ্ছাপত্রে তিনি বলেন, ‘এটি মানবাধিকার রক্ষা ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজে তোমার দীর্ঘদিনের অবদানের স্বীকৃতি। তোমার এই অর্জন আমাদের সবার জন্য গর্বের বিষয়। তোমার এই অর্জন দেশের সবার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে। তোমার আরও সাফল্য কামনা করি।’
গত বুধবার ঢাকায় ব্রিটিশ হাইকমিশনে এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক আনুষ্ঠানিকভাবে শাহীন আনামের হাতে এমবিই খেতাবের স্মারক তুলে দেন। বাংলাদেশে সামাজিক ন্যায়বিচার, অন্তর্ভুক্তি ও লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রাজা তৃতীয় চার্লস শাহীন আনামকে এমবিই খেতাবের জন্য মনোনীত করেছিলেন।