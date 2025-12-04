জয়ের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়ের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয়েছে। একই সঙ্গে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ আজ বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আমলে নিয়ে জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।
ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
জয়ের পাশাপাশি এ মামলার আরেক আসামি সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহ্মেদ পলক। তাঁকে এ মামলায় ট্রাইব্যুনালে হাজির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী তারিখ ১০ ডিসেম্বর।
প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম আজ এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপন করেন। জয়ের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি ও পলককে এ মামলায় ট্রাইব্যুনালে হাজিরের আবেদন করেন। পরে ট্রাইব্যুনাল তা মঞ্জুর করেন।
আনুষ্ঠানিক অভিযোগে জয় ও পলকের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট বন্ধ, উসকানি দেওয়াসহ তিনটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর আগে গতকাল বুধবার প্রসিকিউশন জানিয়েছিল, জয় ও পলকের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়েছে তারা।