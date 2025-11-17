শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দমিছিল

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ডের রায় ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আনন্দমিছিল হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নেতাদের নেতৃত্বে এ মিছিল হয়।
জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে করা মামলার রায়ে দুটি অভিযোগে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। রায়ে ট্রাইব্যুনাল বলেছেন, শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির অপরাধ প্রমাণিত। দুটি অভিযোগে শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। একটি অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রাজসাক্ষী হওয়ায় পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুনকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
রায়ের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল শিক্ষার্থী ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে উল্লাস ও মিষ্টি বিতরণ করেন। পরে টিএসসি থেকে আনন্দমিছিল শুরু হয়ে ভিসি চত্বর হয়ে হলপাড়া হয়ে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করেন তাঁরা। এ সময় স্লোগান ওঠে, ‘এই মুহূর্তে খবর এল, হাসিনার ফাঁসি হলো’, ‘হাসিনার দিন শেষ, মিষ্টি খাবে বাংলাদেশ’। মিছিলের পর ডাকসুর নেতারা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। ডাকসুর সমাজসেবা সম্পাদক এ বি জুবায়ের বলেন, ‘যেদিন হাসিনাকে দিল্লি থেকে বাংলাদেশে এনে ফাঁসি কার্যকর করা হবে, সেদিনই আমরা চূড়ান্ত খুশি হব।’
ডাকসুর পরিবহন সম্পাদক আসিফ আবদুল্লাহ বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে গুম, খুন, হত্যা, নির্যাতনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত করা হয়েছিল। এই রায়ের মধ্য দিয়ে সেসবের ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। অনতিবিলম্বে হাসিনা ও তাঁর দোসরদের ভারত থেকে নিয়ে এসে বিচার করতে হবে।’
ডাকসুর সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মুসাদ্দিক আলী বলেন, ‘এই রায়ের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের প্রতিফলন হয়েছে। ধন্যবাদ জানাই এই ট্রাইব্যুনালকে। হাসিনাকে ভারত থেকে এনে ফাঁসি কার্যকর করতে হবে। কালবিলম্ব না করে পররাষ্ট্র দপ্তরের মাধ্যমে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে আনুন।’