আগামী কয়েক দিন ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস

সক্রিয় মৌসুমি বায়ু ও সাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে মঙ্গলবার রাতভর ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। কোথাও কোথাও বৃষ্টির পানিতে গন্তব্যে পৌঁছাতে বেগ পেতে হয়েছে নগরবাসীকে। এই বৃষ্টি আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের প্রকাশিত নিয়মিত বুলেটিনে মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার সকাল পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকায় বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ২০৬ মিলিমিটার। সারা দেশের মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় এটি সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত।
এরপর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৭৮ মিলিমিটার হয়েছে টাঙ্গাইল জেলায়। সবচেয়ে কম বৃষ্টি হয়েছে সিলেট জেলার শ্রীমঙ্গলে। এখানে বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে ৩ মিলিমিটার।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ শাহনাজ সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, সক্রিয় মৌসুমি বায়ু ও লঘুচাপের কারণে ঢাকায় ভারী বৃষ্টি হয়েছে। ৫ অক্টোবর পর্যন্ত ঢাকা ও চট্টগ্রামে ভারী বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়া দেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।
শাহনাজ সুলতানা বলেন, ১, ২ ও ৩ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলোতে এবং ৪ থেকে ৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গে হালকা থেকে মাঝারি মাত্রার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার হুমায়ুন রোডের বাসিন্দা ফারজানা তাসনিম প্রথম আলোকে বলেন, ভারী বৃষ্টিতে বাসার সামনের সড়ক পানিতে ডুবে গেছে। ভ্যানে করে সে পথ পাড়ি দিতে হয়েছে ৫০ টাকায়। এতে তাঁর মতো অনেকে অফিসে যেতে বিড়ম্বনার মুখে পড়েছেন।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ আবুল কালাম মল্লিক প্রথম আলোকে বলেন, সাগরের লঘুচাপ ও সক্রিয় মৌসুমি বায়ুর কারণে আকাশে গভীর সঞ্চরণশীল মেঘমালা তৈরি হওয়ায় অল্প সময়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। এটা আরও কয়েক দিন অব্যাহত থাকবে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী, ১ থেকে ১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হলে সেটি হালকা বৃষ্টিপাত, ১১ থেকে ২২ মিলিমিটার মাঝারি, ২৩ থেকে ৪৩ মাঝারি–ভারী, ৪৪ থেকে ৮৮ মিলিমিটার ভারী এবং ৮৮ মিলিমিটারের ওপরে হলে সেটি অতিভারী বৃষ্টিপাত।