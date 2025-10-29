গণমাধ্যম সংস্কার নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও ফলাফল খুব কম: দেওয়ান হানিফ

গণমাধ্যম সংস্কার নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও এর ফলাফল খুব কম বলে মন্তব্য করেছেন সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বণিক বার্তার সম্পাদক দেওয়ান হানিফ মাহমুদ। তিনি বলেন, ‘আমরা বারবার আদর্শের কথা বলি। কিন্তু আদর্শের কথা না বলে আমাদের সংস্কারের ব্যবহারিক জায়গায় আসতে হবে।’
প্রথম আলো আয়োজিত ‘বাংলাদেশের গণমাধ্যমে সংস্কার: সুপারিশ, বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে এ কথাগুলো বলেন দেওয়ান হানিফ। আজ বুধবার সকালে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকটি সঞ্চালনা করেন প্রথম আলোর নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ।
সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান হানিফ বলেন, ‘আর্থিকভাবে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা খুব কম। এ কারণে সাংবাদিকদের অনেকেই সাংবাদিকতার বাইরে আরও অনেক কিছু করেন।’ তিনি বলেন, ‘সম্পাদকেরা অনেক কিছু করেন, যেটা তাঁর পেশার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আদর্শগত জায়গা থেকে আমরা চিন্তা করছি। কিন্তু এই একই অসুবিধা হয়তো ডাক্তারেরও আছে, আইনজীবীরও আছে।’
এ সময় দেওয়ান হানিফ বলেন, ‘৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের সঙ্গে যাঁরা সরাসরি সম্পৃক্ত, তাঁরা কি বলতে পারেন আমরা নিজেরা কতটুক সংশোধন হয়েছি? আমাদের পরিস্থিতি আগের চেয়ে আসলে কতটা পরিবর্তন হয়েছে?’
সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, ‘রাষ্ট্র মেরামতের যে আন্দোলন ৫ আগস্টের আগে শুরু হয়েছিল, দিন শেষে রাষ্ট্রের কিন্তু কোনো মেরামত হয়নি।’
গোলটেবিল বৈঠকে অন্যদের মধ্যে অংশ নেন গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রধান কামাল আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ও গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সদস্য গীতি আরা নাসরীন, নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব) সদস্য এ কে আজাদ, সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও ডেইলি স্টার সম্পাদক মাহ্ফুজ আনাম, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টারের (বিজেসি) সভাপতি ও মাছরাঙা টিভির বার্তা সম্পাদক রেজওয়ানুল হক রাজা, নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না, বিএনপির মিডিয়া সেলের প্রধান মওদুদ হোসেন আলমগীর (পাভেল), জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম সদস্যসচিব ও মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এস এম রেজওয়ান উল আলম, এমআরডিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক হাসিবুর রহমান প্রমুখ।