কিডনি রোগীদের হার্টে রিং প্রতিস্থাপনের নতুন পদ্ধতি তুলে ধরলেন বাংলাদেশি চিকিৎসক

হৃদ্রোগের ইন্টারভেনশনাল চিকিৎসাবিষয়ক বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ট্রান্স-ক্যাথেটার কার্ডিওভাস্কুলার থেরাপিউটিকস (টিসিটি)-২০২৫ সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
২৫ থেকে ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশের ইন্টারভেনশনাল হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক অধ্যাপক ডা. মো. আফজালুর রহমান।
সম্মেলনে আফজালুর রহমান তুলে ধরেন বাংলাদেশের একাধিক জটিল হৃদ্রোগীর চিকিৎসার অভিজ্ঞতা, বিশেষত কিডনি রোগে আক্রান্ত এমন রোগীদের ক্ষেত্রে, যাঁদের অ্যানজিওগ্রাম বা স্টেন্ট বসানো সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক হৃদ্রোগী আছেন, যাঁদের হার্টে রিং বা স্টেন্ট প্রতিস্থাপন প্রয়োজন হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি কিডনি রোগের কারণে এ পদ্ধতিতে জটিলতা ও ঝুঁকি বেড়ে যায়।
এমন রোগীর ক্ষেত্রে আফজালুর রহমান উদ্ভাবন করেছেন ‘জিরো কনট্রাস্ট’ পদ্ধতি, যেখানে অতি স্বল্প বা প্রায় শূন্য পরিমাণ ডাই ব্যবহার করেই রিং প্রতিস্থাপন সম্ভব। তিনি এই পদ্ধতি বাংলাদেশি রোগীদের ওপর সফলভাবে প্রয়োগ করে এর ফলাফল আন্তর্জাতিক অঙ্গনে উপস্থাপন করেন, যা ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।
আফজালুর রহমান বলেন, ‘এই জিরো কনট্রাস্ট পদ্ধতিতে আমি ব্যবহার করি বিশেষ ক্যামেরা, রক্তনালির আলট্রাসাউন্ড সিস্টেম বা আইভাস এবং মার্কার ওয়্যার টেকনিক।’ তিনি বলেন, এতে রক্তনালির ভেতরে সূক্ষ্ম তার রেখে নালির গতিপথ নির্ধারণ করা হয় এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রিং বা স্টেন্ট প্রতিস্থাপন করা হয়।
বিশ্বের শীর্ষ কার্ডিওলজিস্টদের উপস্থিতিতে আফজালুর রহমানের এই উপস্থাপনা বাংলাদেশের ইন্টারভেনশনাল কার্ডিয়াক চিকিৎসার এক নতুন অধ্যায় হিসেবে প্রশংসিত হয়।
আফজালুর রহমান জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাবেক পরিচালক ও অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি ইউনাইটেড হাসপাতালে ইন্টারভেনশনাল হৃদ্রোগ চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের হৃদ্রোগ চিকিৎসায় নতুন পদ্ধতি ও প্রযুক্তি প্রয়োগে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।