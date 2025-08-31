পূর্বাচলের এশিয়ান টাউন

ঢাকার জনসংখ্যা ও যানজট ক্রমেই বেড়ে চলেছে। শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ ও অগোছালো নগরায়ণের কারণে রাজধানীতে বসবাস কঠিন হয়ে উঠছে। এই পটভূমিতে টাউনশিপ ধারণা আধুনিক সময়ের জন্য জরুরি হয়ে উঠেছে। একটি টাউনশিপ প্রকল্প শুধু আবাসন নয়, বরং সমন্বিত জীবনযাত্রার নিশ্চয়তা দেয়—যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, নিরাপত্তা ও সবুজ পরিবেশ একই সঙ্গে পাওয়া যায়।
এই চাহিদা পূরণের লক্ষ্যেই ২০১১ সালে যাত্রা শুরু করে এশিয়ান টাউন ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রকল্প পূর্বাচল এশিয়ান টাউন আধুনিক টাউনশিপের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। রাজধানীর কাছেই প্রাকৃতিক ও শান্ত পরিবেশে গড়ে ওঠা পূর্বাচল এশিয়ান টাউনে রয়েছে প্রশস্ত রাস্তা, শিশুদের খেলার মাঠ, স্কুল, হাসপাতাল, শপিং মল, কনভেনশন সেন্টার, জিম, পার্ক ও ইনডোর গেমস জোন। সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব নকশা এই প্রকল্পকে আলাদা মাত্রা দিয়েছে।
বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও প্রকল্পটি লাভজনক ও নিরাপদ। কুড়িল ফ্লাইওভার থেকে মাত্র ১২ মিনিট দূরে, ১৮০ ফুট এশিয়ান হাইওয়ের পাশে এর অবস্থান। সব ধরনের নাগরিক সুবিধা, গ্রাহকবান্ধব কিস্তির ব্যবস্থা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বিনিয়োগকারীদের কাছে এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে মানুষের যে চাওয়া, নিজস্ব একটি টুকরা জমি—আজ তা পূর্ণাঙ্গ রূপ পাচ্ছে আধুনিক টাউনশিপ প্রকল্পের মাধ্যমে। পূর্বাচল এশিয়ান টাউন সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি নির্ভরযোগ্য নাম।