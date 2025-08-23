নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন মারা গেছেন

নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিন মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ শনিবার বেলা দেড়টায় তিনি রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান।
আলমগীর মহিউদ্দিন গত ৩০ মে নিজ বাসায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে দ্রুত রাজধানীর আনোয়ার খান মডার্ন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কয়েক দিন পর শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে তাঁকে বাসায় নেওয়া হয়। গত সপ্তাহে আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন বর্ষীয়ান এই সাংবাদিক। ফলে তাঁকে আবার একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি আজ মারা যান।
চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, আলমগীর মহিউদ্দিনের শরীরে খনিজের অসমতা দেখা দিয়েছিল। এ ছাড়া শ্বাসকষ্ট, রক্তচাপজনিত নানাবিধ সমস্যা ছিল।
আলমগীর মহিউদ্দিন দুই মেয়ে রেখে গেছেন। চার বছর আগে আলমগীর মহিউদ্দিনের স্ত্রী মারা গেছেন।
আলমগীর মহিউদ্দিন নাটোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাঁচকৈড় নাজিম উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন আলমগীর মহিউদ্দিন।
আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সম্পাদক পরিষদ। আজ এক বিবৃতিতে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।