বাংলাদেশিদের জন্য পুনরায় ভিসা চালুর অনুরোধ বাহরাইনকে

বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, দক্ষ, আধা দক্ষ শ্রমিকসহ সব নাগরিকের জন্য ভিসা পুনরায় চালু করতে বাহরাইনের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। দুই দেশের জনগণের সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে তিনি এ অনুরোধ জানান।
বাহরাইনের রাজধানী মানামায় অনুষ্ঠিত ২১তম আইআইএসএস মানামা সংলাপের ফাঁকে গতকাল শনিবার দেশটির উপস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আদেল বিন খালিফা আল ফাদেলের সঙ্গে বৈঠকে তৌহিদ হোসেন এই অনুরোধ জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল রাতে এক বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা গবেষণা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সিকিউরিটি স্টাডিজ (আইআইএসএস) এ সংলাপের আয়োজন করে।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বাহরাইনে বাংলাদেশি কমিউনিটির কল্যাণ নিশ্চিত এবং সামাজিক সম্পর্ক মজবুত করার লক্ষ্যে সে দেশে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ‘ফ্যামিলি ভিসা’ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনার অনুরোধ জানিয়েছেন।
বাহরাইনের উপস্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেশটির অর্থনীতিতে বাংলাদেশের নাগরিকদের অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, তাঁর দেশের সরকার বাংলাদেশিদের জন্য ধাপে ধাপে ভিসাসুবিধা পুনরায় চালুর কাজ করছে।
বৈঠকে উভয়ে দুদেশের দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হস্তান্তরে একটি চুক্তি সম্পাদনের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
তৌহিদ হোসেন ২১তম মানামা সংলাপের অধিবেশনের পাশপাশি বাহরাইনে আরও কিছু অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। এসব আয়োজনে বিশ্বনেতা, বিভিন্ন দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নীতিনির্ধারকেরা আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করবেন।