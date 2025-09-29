ইউনিভার্সেল মেডিকেলের সহায়তায় প্রথম আলো কার্যালয়ে ‘ফ্রি হার্ট ক্যাম্প’

বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে প্রথম আলো কার্যালয়ে ‘ফ্রি হার্ট ক্যাম্প’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ক্যাম্পে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিয়েছেন ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা। এখান থেকে প্রথম আলোর শতাধিক কর্মী চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন।
সোমবার সকাল ১০টায় শুরু হয়ে ক্যাম্প চলে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। ইউনিভার্সেল মেডিকেলের দুজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ ছয়জনের একটি দল ক্যাম্প পরিচালনা করেন।
ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালের কর্মকর্তা ও ক্যাম্পের সমন্বয়ক আমিনুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, বিশ্ব হার্ট দিবস উপলক্ষে প্রথম আলোতে এই হার্ট ক্যাম্প করা হচ্ছে। প্রথম আলোর যে কর্মীরা চিকিৎসাসেবা নিতে এসেছিলেন, তাঁদের রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা এবং স্বাস্থ্য পরামর্শ দেওয়া হয়। পাশাপাশি তাঁদের ওজন ও পালসও দেখা হয়।
এই কর্মকর্তা জানান, অধিকাংশ কর্মীর স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে। দু-একজনের কিছু স্বাস্থ্যগত ইস্যু আছে, সেসব বিষয়ে চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিচ্ছেন। বিশেষ কোনো পরীক্ষা বা চিকিৎসার প্রয়োজন হলে হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে।
ক্যাম্পে আমিনুল ইসলাম ছাড়াও দুজন চিকিৎসক জান্নাতুল ফেরদৌস ও এস এম রাহাতুল ইসলাম চিকিৎসাসেবা দেন। দুজন নার্স ও একজন পেশেন্ট কেয়ার অ্যাটেনডেন্ট সেবা দেন।
এ ছাড়া সোমবার ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হাসপাতালেও একটি হার্ট ক্যাম্প চলে। ওই ক্যাম্পে হার্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা বিনা মূল্যে চিকিৎসা পরামর্শ দেন।
প্রথম আলোর প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তারা জানান, চিকিৎসাসেবা নিতে আগে থেকেই আগ্রহীদের নাম নিবন্ধন করা হয়। মোট ১২৩ জন কর্মী নিবন্ধন করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১২০ জন চিকিৎসাসেবা নিয়েছেন।