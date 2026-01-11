হাতিরঝিলে হাফ ম্যারাথনে অংশ নিলেন প্রায় এক হাজার রানার

ক্রীড়া সংগঠন ‘স্পোর্টস বাংলা’র আয়োজনে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে এএমআইএস সার্টিফায়েড ফাস্ট ওয়াশ ঢাকা ম্যান’স হাফ ম্যারাথন ২০২৬। পাওয়ার্ড বাই রিদিশা স্লাইস কেক।
গত শুক্রবার অনুষ্ঠিত এই ম্যারাথনে দেশ-বিদেশের প্রায় এক হাজার রানার অংশগ্রহণ করেন। রাজধানীর হাতিরঝিলের অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে শুরু হয়ে একই স্থানে এসে শেষ হয় প্রতিযোগিতাটি।
এ আয়োজনে ২টি ক্যাটাগরি ছিল—২১ দশমিক ১ কিলোমিটার (হাফ ম্যারাথন) এবং ১০ কিলোমিটার রান। প্রতিটি ক্যাটাগরিতে সেরা পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে ৫ জন করে মোট ১০ জন রানারকে পোডিয়াম সম্মাননা দেওয়া হয়। পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য ও পুষ্টির বিষয়টি বিবেচনায় রেখে মোট এক লাখ টাকার নিউট্রিশন প্রোগ্রামে তাঁদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (ব্র্যান্ড) গোলাম কিবরিয়া সরকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।