হামে আক্রান্ত শিশুরা বাংলাদেশ শিশু হসপিটালে চিকিৎসাধীন। এক শিশুকে খেলনা দিয়ে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন এক অভিভাবক। গতকাল শুক্রবার দুপুরে
হামে আক্রান্ত শিশুরা বাংলাদেশ শিশু হসপিটালে চিকিৎসাধীন। এক শিশুকে খেলনা দিয়ে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন এক অভিভাবক। গতকাল শুক্রবার দুপুরে
বাংলাদেশ

হামের উপসর্গে আরও তিন শিশুর মৃত্যু, আক্রান্ত ১০৩২

নিজস্ব প্রতিবেদকঢাকা

হামের উপসর্গে গত ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে শনিবার সকাল ৮টা) দেশে আরও তিন শিশু মারা গেছে। এ সময়ে হাম ও হামের উপসর্গে আক্রান্ত হয়েছে এক হাজার ৩২ জন।

হামের উপসর্গে ঢাকায় দুই শিশু ও সিলেট এক শিশু মারা গেছে। আজ শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হামবিষয়ক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।

এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গে দেশে ৫২২ শিশুর মৃত্যুর তথ্য জানা গেছে। এ সময়ে হাম শনাক্তের পর মারা গেছে ৯১ শিশু। হাম ও হামের উপসর্গে মোট মারা গেছে ৬১৩ শিশু।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বলছে, চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামের উপসর্গ দেখা দিয়েছে ৭৭ হাজার ৭৯১ শিশুর। এ সময় হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৬৩ হাজার ১৩৪ শিশু। তবে এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ৫৮ হাজার ৯৬৪ শিশু বাড়ি ফিরেছে।

গত ১৫ মার্চ থেকে দেশে ৯ হাজার ৬২০ শিশুর শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

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