দারাজ ১১.১১: বছরের সবচেয়ে বড় সেলে সর্বাধিক সাশ্রয়ের গাইড

‘দ্য রিয়েল বস’ থিম নিয়ে ফিরে আসছে দেশের ই-কমার্স খাতের বৃহৎ বিক্রয় উৎসব ‘দারাজ ১১.১১’। এবারের মহোৎসব শুরু হবে কাল সোমবার (১০ নভেম্বর) রাত ৮টায় এবং চলবে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত। এ ক্যাম্পেইনে ক্রেতারা উপভোগ করতে পারবেন অবিশ্বাস্য ছাড়, আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার সুযোগ এবং প্রায় সব ক্যাটাগরিতে আকর্ষণীয় ডিল।
১. আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট
• ফ্ল্যাশ সেল ও মেগা ডিল: সর্বোচ্চ ৮০ শতাংশ পর্যন্ত মূল্যহ্রাস।
• হট ডিল: সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়।
• ব্র্যান্ড রাশ আওয়ার: ফ্ল্যাট ডিসকাউন্টসহ বিশেষ সুবিধা।
২. বিশেষ টাকার ডিল
১১ বা ১১১ বা ১ হাজার ১১১ বা ১১ হাজার ১১১ টাকার বিশেষ ডিল, যেখানে সীমিত সময়ের জন্য অসংখ্য পণ্যে এই বিশেষ ডিলগুলো পাওয়া যাবে।
৩. ভাউচার ও শিপিং অফার
• মিডনাইট রাশ আওয়ার: ১০ নভেম্বর রাত ৮ থেকে ৯টা এবং রাত ১২ থেকে ১টায় ৮ শতাংশ উচ্চ মূল্যের ভাউচার।
• সারপ্রাইজ ফ্ল্যাশ ভাউচার: পুরো ক্যাম্পেইনে যেকোনো সময় সংগ্রহ করা যাবে।
• ফ্রি ডেলিভারি: ৩৯৯ টাকা ও ৭৯৯ টাকার ওপরে অর্ডারে ডেলিভারি ডিসকাউন্ট ও ফ্রি ডেলিভারি।
৪. পেমেন্ট পার্টনার অফার
• ব্যাংক ও পেমেন্ট ডিসকাউন্ট: বিকাশ, নগদ, মাস্টারকার্ড, ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি, সিটি ব্যাংক পিএলসি, কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, ঢাকা ব্যাংক পিএলসি, ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি, মিডল্যান্ড ব্যাংক পিএলসি, মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি, এনসিসি ব্যাংক পিএলসি, এনআরবি ব্যাংক পিএলসি, প্রাইম ব্যাংক পিএলসি, সাউথইস্ট ব্যাংক পিএলসি, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির মাধ্যমে পেমেন্টে ভাউচারের সাহায্যে ২০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত সাশ্রয়।
• কিস্তি–সুবিধা (ইএমআই): ৬ মাস পর্যন্ত শূন্য (০) শতাংশ ইন্টারেস্ট ইএমআই সুবিধা।
৫. প্রতিযোগিতা ও গিভঅ্যাওয়ে
• ১ টাকা গেম: সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে নির্ধারিত পণ্য অর্ডার করার মাধ্যমে অংশ নিয়ে জিতে নিন ডেটল-স্পনসরড রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার ৩৫০ বাইক, লটো প্রদত্ত শ্রীলঙ্কা যুগল ভ্রমণের প্যাকেজ, রিভোর সৌজন্যে রিভো এ১১ ইলেকট্রিক স্কুটারসহ মোট ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।
• বিজয়ী হওয়ার শর্ত: আকর্ষণীয় পুরস্কারগুলো জেতার জন্য ক্রেতাদের গেম লাইভ হওয়ার সময় থেকে ২১ নভেম্বর পর্যন্ত বিনা মূল্যে ১ টাকার পণ্যগুলো অবশ্যই অর্ডার করে প্রতিযোগিতার জন্য যোগ্য হতে হবে। এরপর ১০ নভেম্বর রাত ৮টায় মূল ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার পর গ্রাহকেরা প্রতিদিনের মজার মিশন এবং সরাসরি কেনাকাটার চ্যালেঞ্জগুলোতে অংশ নিতে পারবেন। পুরস্কার জেতার জন্য বিজয়ীদের নির্বাচন করা হবে ক্যাম্পেইন চলাকালে সর্বাধিক সফল ডেলিভারি হওয়া অর্ডারসংখ্যার ভিত্তিতে, যেখানে গ্র্যান্ড প্রাইজ বিজয়ী হওয়ার জন্য ন্যূনতম ৩০০ টাকার ডেটল পণ্য কেনার শর্ত পূরণ করতে হবে।
৬. থিমভিত্তিক দিনগুলোতে বিশেষ অফার
• প্রতিদিন নতুন চমক: ইলেকট্রিক্যাল টুয়েসডে, বুধবারের বাজার, বিউটি অ্যান্ড ওয়েলনেস থার্সডে, লাইফস্টাইল কোজি ফ্রাইডে, চয়েস ডে স্যাটারডে, ফ্যাশন ফরোয়ার্ড সানডে এবং ডি-মল মানডে (দারাজমল মানডে), প্রতিদিন নতুন ক্যাটাগরিতে সেরা অফার।
• বিশেষ আকর্ষণ: নতুন রূপে সাজানো দারাজমল প্ল্যাটফর্ম এখন ভেরিফায়েড ব্র্যান্ড ও অনুমোদিত বিক্রেতাদের থেকে অথেনটিসিটি গ্যারান্টিসহ পণ্য সরবরাহ করছে, যা তিন গুণ ক্যাশব্যাক (শর্ত প্রযোজ্য) অফার করছে।
১১.১১-তে দারাজ অ্যাপে সাশ্রয় বাড়াতে ধাপগুলো অনুসরণ করা যেতে পারে—
ধাপ ১: ভাউচার ও ডিসকাউন্ট সেন্টারে যান
অ্যাপের হোমপেজে ‘ভাউচার ও ডিসকাউন্ট সেন্টার’ থেকে সব ধরনের ভাউচার একসঙ্গে সংগ্রহ করুন।
ধাপ ২: সব ১১.১১ ভাউচার সংগ্রহ করুন
এখানে পাবেন সাধারণ ডিসকাউন্ট ভাউচার, যা যেকোনো সময়ে ব্যবহার করা যাবে।
ধাপ ৩: ক্যাটাগরি-স্পেসিফিক ভাউচার সংগ্রহ করুন
ফ্যাশন, হেলথ অ্যান্ড বিউটি, ইলেকট্রনিকসসহ নির্দিষ্ট ক্যাটাগরিতে বাড়তি ছাড় পেতে এগুলো মিস করবেন না।
ধাপ ৪: ব্যাংক ও পেমেন্ট ডিসকাউন্ট ভাউচার সংগ্রহ করুন
পেমেন্ট পার্টনার ভাউচার সেকশন থেকে ভাউচার কালেক্ট করুন।
ধাপ ৫: ফ্রি শিপিং ভাউচার সংগ্রহ করুন
নির্দিষ্ট ফ্রি শিপিং ভাউচার খুঁজুন এবং ফ্রি ডেলিভারি নিশ্চিত করুন।
ধাপ ৬: প্রোডাক্ট পেজে সেলার ভাউচার খুঁজুন
আপনার পছন্দের পণ্যের পেজ থেকে বিক্রেতার দেওয়া বাড়তি ভাউচার আছে কি না, দেখুন।
ধাপ ৭: স্টোর ভাউচার সংগ্রহ করুন
নির্দিষ্ট স্টোর থেকে কেনাকাটা করলে স্টোর-ওয়াইড ভাউচার ব্যবহার করে বাড়তি সাশ্রয় করুন।
ধাপ ৮: চেকআউটে দারাজ কয়েন চালু করুন
এই ধাপে দারাজ কয়েন ব্যবহার করতে ভুলবেন না। আপনার জমা কয়েন সরাসরি বিল কমিয়ে দেবে।
ধাপ ৯: অতিরিক্ত সাশ্রয় করতে চাইলে
ব্যাংক ও পেমেন্ট পার্টনারের নির্দিষ্ট তালিকা থেকে পেমেন্ট করে অতিরিক্ত ২০ শতাংশ সাশ্রয় নিশ্চিত করুন।
দারাজ ১১.১১ সেলে কেনাকাটা করার সময় আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। দারাজের শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য রিটার্ন ও রিফান্ড পলিসি আপনার কেনা প্রতিটি পণ্যকে সুরক্ষিত রাখে। যদি পণ্য প্রত্যাশা অনুযায়ী না হয়, গ্রাহকেরা ডেলিভারির দুই সপ্তাহের মধ্যে পণ্য ফেরত দিতে পারবেন, যদি পণ্য অব্যবহৃত অবস্থায় থাকে এবং প্যাকেজিং ও অ্যাকসেসরিজ অক্ষুণ্ন থাকে। রিটার্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যাবে দারাজ অ্যাপ বা ওয়েবসাইট থেকে, সঙ্গে রয়েছে ফ্রি কালেকশন বা ড্রপ-অফ পয়েন্টের সুবিধা। রিফান্ডের মধ্যে ডেলিভারি চার্জও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
বছরের সবচেয়ে বড় সেল ‘দারাজ ১১.১১’ হলো আপনার পছন্দের কেনাকাটা করার এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার জেতার এক দুর্দান্ত সুযোগ। ১১.১১ ক্যাম্পেইনের সব আপডেট পাওয়া যাবে দারাজ অ্যাপ ও তাদের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে।