সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

শুভ সকাল। আজ ১ নভেম্বর, শনিবার। গতকাল শুক্রবার ছুটির দিনে প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

উভয়সংকটে বিএনপি

বিএনপির লোগো
ছবি: বিএনপির ফেসবুক থেকে নেওয়া

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দেওয়া সংস্কার বাস্তবায়নের সুপারিশে স্পষ্ট এক রাজনৈতিক টানাপোড়েনে পড়েছে বিএনপি। দলটি গত দুই দিনে কমিশনের কিছু সুপারিশের কড়া সমালোচনা করলেও প্রত্যাখ্যান করার মতো অবস্থান নিতে পারছে না।

কোটি টাকা ঋণ দিনমজুরদের নামে, তাঁরা জানেন না, নেপথ্যে সাবেক মন্ত্রীর পরিবার

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের দুর্গম গ্রাম হলদ্যাশিয়ার হতদরিদ্র এই মানুষজনের নামে ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে শত কোটি টাকা। ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে কোন উপায় খুঁজতে পাগলপ্রায় মানুষগুলো। গত ৩০ আগস্ট দুপুরে

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার বাইশারী ইউনিয়নের দুর্গম একটি গ্রাম হলদ্যাশিয়া। এ গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার। পাহাড়ঘেরা গ্রামটির চারদিকে রাবার বাগান। পুরুষদের পেশা দিনমজুরি। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের সময় এই গ্রামের বাসিন্দা নুরুল ইসলাম, মোহাম্মদ আইয়ুব, ফরিদুল আলমসহ আরও কয়েকজনের কাছে আর্থিক ও খাদ্যসহায়তা এবং চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাঁদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সংগ্রহ করা হয়। এর প্রায় এক মাস পর তাঁদের পটিয়া সাবরেজিস্ট্রি অফিসের পাশের একটি দোকানে নেওয়া হয়। সেখানে তাঁদের ২০-৩০ হাজার টাকা দিয়ে ইংরেজিতে লেখা নথিপত্রে স্বাক্ষর ও টিপসই নেওয়া হয়।

এনসিপির সঙ্গে জোট বাঁধলে বিএনপির লাভ না ক্ষতি

বিএনপি দেশের একটি বৃহৎ রাজনৈতিক দল। তারা একাধিকবার রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেছে। দীর্ঘ ১৭ থেকে ১৮ বছর ক্ষমতার বাইরে থাকলেও দলটি ভেঙে পড়েনি। নানা চাপ, দমন-পীড়ন ও রাজনৈতিক সংকটের মধ্যেও সংগঠনটি টিকে আছে।

ধবলধোলাই হয়ে লিটন বললেন, ‘একটা বিরতি দরকার’

ম্যাচ শেষে মাঠ ছাড়ছেন লিটন–তাসকিনরা

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে তখন সব ক্রিকেটারই হাঁটা ধরেছেন ড্রেসিংরুমের দিকে। অধিনায়ক লিটন দাসের ব্যস্ততা তখনো শেষ হয়নি। ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে ঘরের মাঠে ধবলধোলাই হওয়ার ক্লান্তি নিয়েই তাঁকে সংবাদ সম্মেলনে আসতে হয়েছে সেটির ব্যাখ্যা দিতে।

শাবনূরের সঙ্গে সালমানের প্রেম? উত্তরে যা বললেন শাবনূর

মাত্র চার বছরের ক্যারিয়ারে ২৭টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে শাবনূরের সঙ্গে জুটি বেঁধে করেছেন ১৪টি সিনেমা।

ঢাকাই চলচ্চিত্রে নব্বইয়ের দশকের শুরুর দিকে হঠাৎ করেই একঝলক আলো ছড়িয়ে পড়েছিল—সেই আলোয় দেখা মিলেছিল সালমান শাহ নামের এক তরুণ নায়কের। তাঁর সঙ্গে জুটি বেঁধে পর্দায় হাজির হন শাবনূর। চার বছরের সংক্ষিপ্ত সময়েই তাঁরা একসঙ্গে ১৪টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে গড়ে তোলেন এক অধ্যায়। সময় গড়িয়ে গেছে, কিন্তু সালমান–শাবনূরের জুটির জনপ্রিয়তা আজও অমলিন।

