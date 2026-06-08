সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সাইডলাইনে সোমবার বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ রেজা কাসাম উতিমের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়
সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সাইডলাইনে সোমবার বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ রেজা কাসাম উতিমের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়
বাংলাদেশ

মরিশাসে বাংলাদেশের শ্রমবাজার আবার চালু হতে যাচ্ছে

বাসস ঢাকা

দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর মরিশাসে বাংলাদেশের শ্রমবাজার আবার চালু হতে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে দুই দেশ দ্রুত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে।

সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় ১১৪তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সাইডলাইনে সোমবার এই দ্বিপক্ষীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বাংলাদেশের প্রবাসীকল্যাণমন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী ও মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী মুহাম্মদ রেজা কাসাম উতিম এই সিদ্ধান্ত নেন।

সৌহার্দ্যপূর্ণ এই বৈঠকে মরিশাসে বাংলাদেশি শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা, বন্ধ বাজার আবার চালু এবং দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ করণীয় নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। মরিশাসে জনবল রপ্তানির বিষয়ে দুই দেশ দ্রুত একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরের ব্যাপারে সম্মত হয়েছে।

বৈঠকের শুরুতে মন্ত্রী আরিফুল হক চৌধুরী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পক্ষ থেকে মরিশাস সরকারকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি পাঠাতে দ্রুত সমঝোতা স্মারক সইয়ের জন্য অনুরোধ করেন। টেক্সটাইল ছাড়াও দক্ষ চিকিৎসক, প্রকৌশলী, নার্সসহ বিভিন্ন পেশার লোকবল পাঠাতে বাংলাদেশ প্রস্তুত বলে তিনি উল্লেখ করেন। পরে মন্ত্রী মরিশাসের শ্রমমন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানান।

বাংলাদেশের প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে মরিশাসের শ্রমমন্ত্রী বলেন, তাঁর দেশ বাংলাদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিতে অত্যন্ত আগ্রহী। বিশেষ করে মরিশাসের টেক্সটাইলশিল্পে অনেক দক্ষ জনবলের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জানান, শ্রমবাজার আবার চালুর লক্ষ্যে দ্রুতই একটি সমঝোতা স্মারকের খসড়া পাঠানো হবে। এ সময় মরিশাসের মন্ত্রী বাংলাদেশের টেক্সটাইল খাতে বিনিয়োগেরও আগ্রহ প্রকাশ করেন।

বৈঠকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে শ্রম ও কর্মসংস্থান সচিব মো. আব্দুর রহমান তরফদার এবং সুইজারল্যান্ডে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত নাহিদা সোবহানসহ মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

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