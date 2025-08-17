বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও তাঁর স্ত্রীর সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুদক

বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান ও তাঁর স্ত্রী আফরোজা বেগমের সম্পদের হিসাব চেয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে সংস্থাটির মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এ তথ্য জানিয়েছেন।
মো. আক্তার হোসেন বলেন, আহমেদ আকবর সোবহান দেশে প্রায় ৬৭ কোটি ৫০ লাখ টাকার বেশি স্থাবর সম্পদ ও ১৮৪ কোটি টাকার বেশি অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেছেন। মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫২ কোটি টাকা। অভিযোগ অনুযায়ী, এই সম্পদ তাঁর বৈধ আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। তাঁর স্ত্রী আফরোজা বেগম দেশে প্রায় ১১৭ কোটি টাকার স্থাবর ও ৩৩৫ কোটি টাকার অস্থাবর সম্পদসহ মোট ৪৫৩ কোটি টাকার বেশি সম্পদ অর্জন করেছেন।
আক্তার হোসেন আরও বলেন, স্বামী–স্ত্রী দুজনই বিপুল অর্থ বিদেশে পাচার করে ক্যারিবীয় দ্বীপরাষ্ট্র সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিসের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়া সুইজারল্যান্ডের লুগানো শহরে, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড ও আইল অব ম্যান দ্বীপে নিবন্ধিত কোম্পানির নামে ব্যাংক হিসাব খুলে অর্থ পাচারের তথ্যও দুদকের হাতে এসেছে। এ ঘটনায় দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪–এর ২৬(১) ধারা অনুযায়ী তাঁদের নামে সম্পদ বিবরণী নোটিশ জারি করা হয়েছে।
দুদক এরই মধ্যে এ বিষয়ে একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্তকারী দল গঠন করেছে। এই দলে দুদকের উপপরিচালক শেখ গোলাম মাওলা (দলনেতা), সহকারী পরিচালক সাজিদ উর রোমান ও মাহমুদুল হাসান ভূঁইয়া ছাড়া সিআইডি, কাস্টমস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর্মকর্তারা আছেন। দলটির কার্যক্রম তদারক করছেন দুদকের পরিচালক (মানি লন্ডারিং) মোহাম্মদ মোরশেদ আলম।