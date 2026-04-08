সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান
বাংলাদেশ

সরকারের দর্শন হলো ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক: প্রধানমন্ত্রী

বাসস ঢাকা

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, দেশের নাগরিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার ‘ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক’ দর্শনে ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। দেশের চার কোটি পরিবারকে পর্যায়ক্রমে ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় নিয়ে আসা হবে।

আজ বুধবার সকালে জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে নোয়াখালী-১ আসনের সংসদ সদস্য এ এম মাহবুব উদ্দিনের প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমদ। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন উত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। দিনের শুরুতেই নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেন সংসদ নেতা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাথমিক পর্যায়ে গত ১০ মার্চ দেশের ১০টি জেলা ও ৩টি সিটি করপোরেশনের ৩৭ হাজার ৮১৪টি পরিবারকে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হয়েছে। আগামীতে দেশের প্রায় ৪ কোটি প্রান্তিক ও নিম্নবিত্ত পরিবারকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচির আওতায় নিয়ে আসার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

নোয়াখালী-১ (চাটখিল ও সোনাইমুড়ী) নির্বাচনী এলাকা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই এলাকার দরিদ্র পরিবারের নারী সদস্যদের ক্ষমতায়ন ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁদের এই ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

